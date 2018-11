El sensual topless de Cande Tinelli tras su dura confesión sobre la bulimia y anorexia

Semanas atrás, Candelaria Tinelli utilizó su cuenta de Instagram para advertir sobre los peligros de la bulimia y anorexia al cumplir 28 años. La hija de Marcelo Hugo publicó varias fotos en donde se la ve sufriendo las consecuencias de los trastornos alimenticios y narró cómo logró superar ese delicado estado de salud gracias al apoyo incondicional de su familia.

Esta vez, muy orgullosa de su cuerpo, Lelé utilizó su cuenta de Instagram para mostrar una postal en topless que se sacó frente al espejo de su habitación, donde se la puede ver luciendo un minishort de color negro bordado con tachas. Con sus manos se tapó la parte de las lolas y mostró una de sus más grandes pasiones, además del canto y el diseño: los tatuajes.

La confesión de Cande.

La publicación logró más de 140 mil “likes” y cosechó todo tipo de comentarios, algunos criticando los diseños en tinta que lleva en la piel, pero muchos otros elogiando su actual estado de salud y las obras que muestra orgullosa habitualmente en sus redes. "Cada cual es dueño de hacer con su cuerpo lo que lo haga feliz, sos una Diosa”, le escribió una de sus seguidoras.

Al cumplir 28 años, la hija del conductor de Showmatch reveló que tuvo anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27 años. “Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar nada. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social”, describió Cande, que abrió su corazón en las redes.

Es por eso mismo que le pidió a sus seguidoras que no caigan en engaños. "Chicas, por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Es demasiado hermosa"e insistió en alejarse de los extremos enfermizos. "Todas somos hermosas. Con unos kilos de más, de menos. La vida es así…”, sentenció.