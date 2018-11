El sorprendente video de Sumo tocando en una fiesta chetísima

Es un cumpleaños en una residencia de la calle Aguado. No tiene desperdicio.

Apareció ayer a la tarde y es el más inaudito, el más hipnótico y adictivo de los videos que aparecieron de Sumo. Lo más notable, lo increíblemente notable, digamos, es el contexto. Una paquetísima fiesta privada con gente vestida de traje y señoras paquetas de vestidos largos que bailan moviéndose apenitas -no sea cosa que parezcan desaforados- mientras la banda toca (muy bien, por cierto) "Regtest". Es la formación más conocida de la banda, la que grabó los tres discos: no aparece el guitarrista Germán Daffunchio, que acaso fue a buscar un trago o acaso no estuvo presente ese día.

El hallazgo es de los colegas del portal noisey.vice.com Según ellos informan, "es un VHS Panasonic japonés de 120 minutos rotulado: 'Fiesta despedida de la residencia de Aguado 2885 y cumpleaños de Giannina, Bs As, 29/8/84'. " La gran mayoría del público-invitados de la fiesta está compuesta por gente (muy) grande: sólo una veinteañera con un vestido súpercolorido parece realmente enganchada, realmente compenetrada con la música. Los demás hacen lo que pueden.

Mirá el video

¿De dónde salió el video? Le pertenecía, según explica el portal, a "Giannina Fabbro de Kirstein, viuda del importador peronista Manolo Kirstein, la cumpleañera y dueña de la mansión donde tocó Sumo. Giannina falleció recientemente y su nieta, del mismo nombre, tuvo que romper varias cerraduras de un armario gigante de madera para dar con los videos que la obsesionaban: 'Me encanta Sumo y hace años los estaba buscando. Estos VHSs familiares de distintas fiestas también tienen la voz y la imagen de mi abuelo, a quien no llegué a conocer. Eso es lo primero que quería ver y después lo de Sumo.'"

Fascinado con el hallazgo, Andrea, el hermano de Luca, lo analizó muy inteligentemente, tanto desde la atmósfera social que describe como desde el ámbito más íntimo, el estado en que se lo ve a su hermano: "Este video es una radiografía de una Argentina que ya no está. Se percibe mucho el clima de la dictadura. Cuando vine en el 82 a Buenos Aires, a ver en qué andaba Luca y a conocer a Sumo, me encontré con una ciudad pulcra, con esa sensación de la dictadura extraña en el aire: los hombres de bigote muy formales, las mujeres producidas pero como para gustarle a sus machos. Argentina es un país que ha cambiado mucho en poco tiempo. Pero volviendo al video, es genial porque se lo ve muy sano. Muchas de las filmaciones que hay son de su último año de vida. Ahí está chupado, gris, flaco pero hinchado al mismo tiempo. Acá lo veo como yo lo recuerdo, sano como un bebote".