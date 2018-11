El turno de la venganza: la vendetta de Yankelevich contra Tinelli que involucra a Laurita

Las cosas no están bien entre Gustavo Yankelevich y Marcelo Tinelli, aunque ellos lo nieguen. Si bien ambos mantienen un fuerte lazo afectivo desde hace muchísimos años, el productor se sintió defraudado después de que el conductor de Showmatch no autorizó a Laurita Fernández a participar de la entrega de los premios ACE, donde fue elegida como revelación por su protagónico en Sugar.

Pero a pesar de esto, la venganza de Yankelevich podría darse más temprano que tarde. En diciembre se llevarán a cabo la semifinal y final del Bailando, un momento clave que nadie en el certamen de baile se quiere perder. El último programa del año será el 20 de diciembre, algo que pone en jaque la presencia de Laurita como jurado. ¿Será reemplazada?

Lo cierto es que el martes 18 la bella rubia deberá estar en Mar del Plata, ya que debuta en la temporada en el Teatro Neptuno el 21 con Sugar. Según informó el portal La Pavada, la bailarina pensó que Showmatch terminaba el lunes 17 y se comprometió a estar algunos días antes en La Feliz para dedicarle tiempo de ensayo al show.

Una de las personas que más admiro, respeto y quiero en este medio, aparte de ser mi amigo y maestro de años, es @YankelevichG . No podríamos nunca estar enojados con la relación hermosa que tenemos. Siempre aprendo y me divierto cuando hablo con él. Besos Don Berto❤️ — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 30 de octubre de 2018

Gracias Marcelo ( Don Berto ) @cuervotinelli el mismo sentimiento que tenes por mi yo lo tengo por vos, y agrego que sos un Guerrero.Pero ayer me hubiese gustado que en los Premios ACE hubiese estado Laurita jajajajaja !!! Te Quiero !! https://t.co/8fvlLM9R9F — Gustavo Yankelevich (@YankelevichG) 30 de octubre de 2018

Quedarse en Buenos Aires implicaría perderse los últimos ensayos de la obra, mientras que viajar a Mar del Plata significaría perder su lugar como jurado en el Bailando. Mientras tanto, si bien no se pronunció al respecto, allegados a Yankelevich advierten que está dispuesto a pagarle con la misma moneda a su pupilo. ¿Cuál será el futuro de Laurita?.

Cabe destacar que el productor de Sugar se refirió días atrás en Ya somos grandes (TN) a la ilusión de Laurita de poder ir a recibir el galardón. “Me dijo ‘me hice un vestido para ir esa noche a recibir el premio'. El Chato me dijo ‘hablé con Marcelo y la verdad que no. La necesitamos en el piso’. Y yo dije ‘no respetan ni la edad, ya no era la trayectoria ni la historia", había relatado Yankelevich.

A través de su cuenta de Twitter, sin embargo, Yankelevich descartó la posibilidad de que exista una suerte de venganza contra Tinelli, a quien consideró su "amigo" después de que asegurara que le faltaron el respeto. "No hay ninguna venganza contra @cuervotinelli es mi amigo, córtenla con el tema, ya no es para nada gracioso", sentenció el productor.