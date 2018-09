El último posteo del fan de Xuxa: quién era el RRPP, amigo de famosos, que "murió de emoción" al verla

Cada vez que Xuxa llega al país, un grupo de fanáticos argentinos la espera para expresarle su amor. Ayer, llegó la conductora brasileña al país y se encontró con muchos adultos que alguna vez fueron los conocidos "bajitos".

Entre ellos, se encontraba Hernán Mondragón, un joven que al verla se descompuso de la emoción. Pero la historia terminó mal.

Hernán junto a Xuxa en uno de sus programas.

Luego de ser atendido en el Aeropuerto de Ezeiza, el joven fue hospitalizado y falleció. La propia Xuxa publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje para recordar a su fan.

"Cuando dejé de hacer el programa en Argentina me quedé días con la carita de Hernán Mondragon en mi cabeza. Siempre que me veía era emoción pura. A la llegada del aeropuerto, se emocionó tanto que pasó mal y increíblemente se fue. Es mi seguidor, mi fan y amigo se volvió ángel. Mi corazón esta apretado por no poder hacer nada para ti a mi lado, lo siento. Te guardé en mi alma".

Hernán seguía a Xuxa donde se presentara. Desde los comienzos de la reina de los bajitos él estuvo ahí. La visitó en el programa, la esperó en más de una oportunidad y llegó a construir un lazo directo con ella.

El fan con su ídola.

En las redes sociales del fan se llenaron de mensajes de conmoción. Lo recordaron con mucho cariño y es posible encontrar varias fotos de Mondragon junto a otros famosos. Entre ellos aparece Valeria Lynch, como su máxima ídola local y amiga.

Algunas de las fotos que tiene publicadas en Facebook.

Junto a Valeria Lynch.

Lynch en su cuenta de Twitter también escribió unas sentidas palabras para despedirlo.

Tristísima e inesperada noticia Así quiero recordarte Siempre alegre y lleno de vitalidad Buena madera Gran tipo Que Dios te acompañe #Hernanmondragon QEPD pic.twitter.com/O4PMtYdbjp — Valeria Lynch (@valerialynch) 20 de septiembre de 2018

Otras de las figuras que aparecen en sus álbumes son Lizy Tagliani, La Costa y el instagramer Martín Cirio, más conocido como La Faraona. Incluso en la foto que posteó hace cinco días la tituló Batana.

Hernán junto a Lizy.

Gonzalo Costa en Sitges junto a Hernán.

La Faraona junto Hernán.

Sorprendida por la noticia, Lizy también posteó un recuerdo sobre el fan.

si un encanto... una gran persona https://t.co/7YmBLCyInF — Lizy Tagliani (@lizytagliani) 20 de septiembre de 2018

Sus amigos y afectos cercanos expresaron sus condolencias en el perfil de Facebook del joven y convirtieron la página el un espacio para conmemorarlo.

El premonitorio último mensaje del fan: "

Hernán estaba muy emocionado por la visita de su amada al país. En su Facebook personal compartió varios mensajes sobre el tema. Uno de ellos, ante su trágica muerte, es escalofriante. "Voy a morir infartado. Mañana", había escrito el fan, junto a una foto de la revista Caras que tiene a Xuxa como figura protagonista. Tenía 40 años y era RRPP de Sitges, un conocido boliche gay ubicado en Palermo.