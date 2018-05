El video del tremendo golpazo de Susana Giménez en su mansión de Uruguay: "Me pasó por mala"

La diva tuvo un accidente y no dudó en compartirlo en las redes sociales.

Como casi todos los fines de semana, Susana Giménez hizo sus valijas y partió rumbo a una de sus dos mansiones uruguayas para disfrutar del ocio, sus perros y poder estar "de entre casa", algo que en Buenos Aires no puede hacer. Sin el traje de diva, la conductora decidió trabajar un poco en su jardín, pero sufrió un accidente: se tropezó cuando intentaba deshacerse de un hormiguero.

Aunque no compartió el momento de la caída, la diva se mostró todavía en el piso tras el accidente. "Estoy bajando de a poco porque casi me mato por mala, por romper un hormiguero", relató, al tiempo que retó a una de sus perras que no paraba de ladrar: "Callate, ¡ay qué rompe bolas que sos!".