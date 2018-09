Eliana Mendoza le pidió 60 mil pesos al novio de Flor Peña para hacerse las "lolas"

El abogado de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León, Bernardo Beccar Varela, relató días atrás en Los Ángeles de la Mañana que la pareja planeaba denunciar por extorsión a la salteña Eliana Mendoza.

Peña y Ponce de León planean demandar a Mendoza.

"Estamos analizando las comunicaciones y los mensajes que tenemos para hacer la evaluación técnica. Pero sí, hay cosas de dinero", señaló el abogado.

¿Extorsión?

Y ahora, Mendoza misma reveló una serie de mensajes de WhatsApp en los que le pide a Ponce de León 60 mil pesos para una cirugía plástica. La salteña asegura que el asunto estaba consensuado pero la dinámica de la conversación parece sugerir otra cosa.

El chat de la discordia.

"Te comento, hoy averigüe y quiero hacerme las lolas. El cirujano me programo para los primeros días de octubre y me las conseguirá en menos costo. ¿Vas a poder? Así te digo cómo hacemos. No quiero esperar más, mi amor, por favor. Las quiero, así no me siento tan mal. Me cobran 60 mil todo. Llamame cuando puedas. Odio los mensajes y que me trates así", escribe Mendoza.

"Los 60 mil son del monto del honorario del cirujano de Tucumán, Patricio Mamson, ya que Rami me quería regalar a toda costa la cirugía de lolas y ese era el monto pedido", aseguró Mendoza aunque en su mensaje claramente indica que la voluntad de operarse era suya.