Emoción y felicidad por el regreso del favorito del pueblo a La Voz Argentina: "¡Quiero que regreses!”

Este lunes La Voz Argentina vivió uno de los momentos más emotivos y, tal vez, uno de los más celebrados por el público cuando Pablo Carrasco, el ex policía de 48 años que había conmovido al público al interpretar durante las “audiciones a ciegas” el tema Still loving you de Scorpions, regresó al reality de música, después de que Ricardo Montaner lo eliminara durante las llamadas "batallas".

En aquella oportunidad, Carrasco compitió con la cordobesa Paula Torres: ambos cantaron la balada rockera “Alone” de Billy Steinberg and Tom Kelly y a pesar de los elogios que recibió de parte de los coach, Montaner optó por dejar al ex policía fuera del certamen, provocando la bronca del público, los cuales se hicieron escuchar en las redes sociales.

Cabe destacar que la primera participación de Carrasco suma ya más de 3 millones de reproducciones en el canal de Youtube del reality, muchos más que el resto de los participantes. Volviendo a este lunes, Montaner reveló que la producción le avisó que tenía la oportunidad de hacer regresar a uno de sus participantes que quedaron fuera del certamen.

El cantante venezolano no lo dudó, ya que había manifestado públicamente que se arrepentía de haberlo eliminado, y se inclinó por Carrasco. "Me llamó un productor del programa y me dijo que tenía la oportunidad de regresar a alguien", comenzó explicando Montaner.

Montaner había decidido eliminar al ex policía.

Y sumó: "Lo invitamos a dar una entrevista, yo le voy a aparecer por detrás, lo voy a sorprender y le voy a decir que regresa (a La voz argentina)". En medio de la “entrevista”, cuando Carrasco agradecía por la oportunidad de haber participado del programa, Montaner apareció detrás y le preguntó “¿Por qué no vuelves a la Voz?” y afirmó: ¡Quiero que regreses!”.

Visiblemente conmovido, con lágrimas en los ojos, Carrasco no lo dudó y aceptó la propuesta. “Te mereces tener otra oportunidad, la gente te ama”, sumó Montaner y cerró: “Bienvenido de nuevo a La Voz Argentina”. Y así fue. El famoso ex policía regresó al escenario y deslumbró una vez más en el escenario con su interpretación de Carrie, el exitoso hit de Europe.

Al finalizar la canción, Montaner contó que uno de los principales motivos que lo llevó a convocarlo nuevamente fue la insistencia de su mujer, Marlene. "Quiero que le agradezcas a mi esposa Marlene porque desde que me tocó elegir en esa batalla tan fuerte que tuviste, no ha querido que duerma con ella", explicó con humor el famoso jurado.

Y afirmó que a raíz de su regreso volvió a dormir de “cucharita” con su señora. Carrasco dependerá de la votación telefónica de la gente para continuar en La voz argentina, ya que en total cuatro participantes por equipo avanzarán a la última etapa y Montaner eligió a Irvin Díaz Escobar, de Venezuela, y Braulio Asanelli, de Uruguay, para los shows en vivo.