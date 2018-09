En el aniversario del nacimiento de Freddie Mercury, la historia detrás de "I want to break free"

Fue una de las polémicas musicales de mediados de la década de 80. A 72 años del nacimiento del cantante de Queen, Frederick Bulsara, más conocido como Freddie Mercury, te contamos la historia detrás del éxito de la banda que más “ruido” género: “I want to break free”.

Editado en 1984, el single estaba dentro del álbum The Works y fue escrita por el bajista John Deacon con la intención de mostrar la perspectiva masculina del movimiento de liberación femenina, según contó en una serie de entrevistas. En el videoclip, que que generó una enorme polémica, se puede ver a los integrantes de la banda vestidos como mujeres realizando diferentes tareas domésticas. Ese concepto, propuesto por Roger Taylor, buscó parodiar a una telenovela británica de la época llamada: “Coronation Street”.

El tema enojó a los sectores más conservadores en los Estados Unidos, que entendieron que fue el modo que encontró Freddie para "salir del closet" y censuraron el video. En una entrevista con la revista Q en marzo de 2011, le preguntaron al guitarrista Brian May si las personalidades de cada integrante se vieron reflejados en “I want to break free”, a lo que May respondió “¡Pero claro! Todos piensan que fue idea de Freddie porque se veía como algo que le gustaría hacer, pero en realidad fue una idea que surgió de la novia de Roger Taylor. Fue idea de ella hacer una parodia de las mujeres de Coronation Street en el video”.

Recién en 1991, el video fue transmitido en pantallas estadounidenses, cuando VH1 emitió el programa My Generation con el capítulo dedicado a Queen. Sin embargo, de todas formas Queen excluyó ese país de la gira promocional del disco. Como todo megahit, sin embargo, el tema adquirió un sinfín de significados según el país donde se lo escuchara. Uno de ellos fue que se convirtió en un himno para Congreso Nacional Africano de Sudáfrica cuando Nelson Mandela todavía estaba en la cárcel.