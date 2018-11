¿En qué sentido me lo decís? Un cantante de trap llamó a Martín Ciccioli "violín, acosador y cagón"

Martín Ciccioli no está pasando por su mejor momento producto de la causa por “acoso sexual” que le inició la modelo Nieves Jaller, quien además días atrás le aseguró a BigBang que ya se contactó con muchas otras mujeres que sufrieron el acecho constante del periodista.

Martín Ciccioli se autodenunció.

En medio de este presente polémico, Ciccioli prefirió mantener un perfil bajo, no dar declaraciones sobre el tema, seguir con su agenda laboral diaria como si nada estuviera pasando y autodenunciarse. Según contó a través de sus redes sociales, puso su teléfono y su IP (el número que identifica a cada dispositivo) a disposición de la Justicia para demostrar su inocencia.

El mensaje del periodista contra el guitarrista del Indio Solari.

La respuesta no se hizo esperar.

A pesar de esto, en las últimas horas el periodista de Telenoche, el Diario de Mariana (DDM) y TN rompió el silencio en su cuenta de Twitter y tuvo un inesperado cruce con Gaspar Benegas, el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, quien el último viernes compartió un nuevo, y desagradable, video de íntimo de Ciccioli.

Y es que al ser consultado sobre quién era el músico que difundió los nuevos videos íntimos, el conductor radial no dudó en responder: “Se llama Gaspar Benegas, músico del Indio Solari que sube un video que es de mi esfera privada. No es amigo, nunca lo sería por botonazo. ¿Vos también crees que te acoso? Imposible”, disparó el hombre de El Trece.

Y por si alguno de ustedes no se traumatizo los suficiente con esos bicharracos, les dejo este ciccioli sexy y atrevido pic.twitter.com/7ycZtyTJ1W — APAI (@gasparbenegas) 31 de octubre de 2018

Y siguió: “¿Que estoy medio pomelo? Vos que tocas Ñam fi frufi fali fru, Rock para los dientes… te espera la Justicia Penal, bobo asalariado del Indio. Le sobra tiempo Gaspar Benegas. Un varón que no tiene razón para ponerlo. Una madrugada donde grabe un video. Pomeleado o no, no me da vergüenza. Si te cruzo avísame que sos vos, no es que te vaya a pegar”.

El cantante de trap también cruzó a Ciccioli.

Con mucha ironía, el periodista le respondió.

Al final de su descargo, Ciccioli le aseguró al guitarrista que se verían cara a cara en la justicia y le aclaró: “Te llevo a la Justicia, porque yo me autodenuncié ya que no había denuncia”. Ante esto, Benegas no se quedó callado y envió un tuit burlándose del periodista. “Listo. Ya me autodenuncié por tuitear un video anteriormente ultraviralizado. Veremos que determina la Justicia”, escribió.

A su respuesta, el músico le sumó una imagen de Bugs Bunny en la cárcel picando piedras. Pero cuando todo parecía quedar ahí, Ciccioli también se cruzó en las redes sociales con “El Doctor”, un popular intérprete de trap. El artista lo acusó de “ser un ‘violín’, acosador, salame y cagón”, a lo que el periodista respondió que “todo está en manos de la Justicia”.

“Hola doctor! Me autodenuncié en la Justicia Penal. Entregué mis redes y celulares, falta q la otra parte presente. Todo en manos de la Justicia. El único acoso q quiero es con Boca en Libertadores….Usted me conoce”, bromeó haciendo en referencia a las finales de la Copa Libertadores que disputarán Boca y River los sábados 10 y 24 de noviembre.