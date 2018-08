Enrique Iglesias, desatado y polémico: le tocó la cola a su telonera en pleno concierto

Un video en el que se puede ver en pleno recital a Enrique Iglesias tocándole la cola a su telonera, mientras le levanta la pollera para que el público pueda observar a la joven artista comenzó a recorrer las redes sociales y despertó la indignación de todos.

La víctima de las inquietas manos del cantante se llama Celia Chávez y fue elegida para acompañar al músico español en el Festival Nacional Durango en México.

Allí, frente a miles de personas y mientras interpretaba su tema “Loco”, Iglesias comenzó a abrazar a Celia y a subirle la minifalda plantando su mano sobre la cola de la artista en medio de los gritos de los fanáticos.

El momento que despertó el enojo de muchos.

Algunos de los celulares de los presentes capturaron el momento, el cual provocó gran indignación y repudio contra el cantante que fue papá recientemente junto a su pareja Anna Kúrnikova. Como si esto fuera poco, antes de finalizar el concierto, Iglesias tuvo otra ocurrencia que tampoco gustó entre los fanáticos: se acercó a una chica del público, la agarró de la cabeza y la besó.

Para colmo, el cantante redobló la apuesta y compartió el momento del beso con la fan en su cuenta de Instagram como si se tratara de un logro o trofeo: “Gracias Durango, por todo vuestro cariño”, escribió. La actitud del artista fue muy criticada por los internautas, quienes lo tildaron de "misógino o machista" y además, cuestionan el “doble sentido” que utiliza en sus últimos temas.

Por ejemplo, en la canción bautizada como “El baño”, Iglesias pronuncia: “Cuando yo te vi, a mí se me paró….”, dejando unos segundos de suspenso para luego agregar: “El corazón”. A su vez, en el tema “Duele el corazón”, el español canta: “Solo en tu boca, yo quiero acabar”, mientras que segundos después suma: “Todos esos besos, que te quiero dar”.

I still can’t believe..... you’re mine Una publicación compartida por Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 30 de Abr de 2018 a las 8:04 PDT

Esta no es la primera vez que Iglesias despierta la bronca de sus seguidores y no tan seguidores por un hecho así: no hace mucho, subió a una fanática al escenario, la besó apasionadamente y le levantó la remera. El cantante está en medio de una gira mundial que lo llevará a recorrer Estados Unidos y algunos países de Europa.