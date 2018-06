Erotismo, sexo y "pornografía infantil": denuncian a Netflix ante el FBI por la película de Pampita

Carolina "Pampita" Ardohain y Juan Sorini fueron los protagonistas de la película erótica "Desearás al hombre de tu hermana", la cual se estrenó en la pantalla grande 5 de octubre de 2017. La trama principal está basada en la historia de vida de dos hermanas, Ofelia (Pampita) y Lucía (Mónica Antonópulos), quienes terminan terriblemente enfrentadas por un hombre.

Se estrenó el 5 de octubre.

La película se basó en el libro de Erika Halvorsen, la misma autora de El hilo rojo, la historia que llegó al cine de la mano de Benjamín Vicuña y la China Suárez, y fue la propia ex jurado del Bailando quien inundó en su momento las redes sociales de imágenes de la película, y en distintas oportunidades, dejó entrever que su participación era muy jugada.

La denuncia contra la película de Pampita.

Lo cierto es que la película no solo no triunfó, sino que además recibió fuertes críticas producto de algunos -poco coherentes- pasajes de la cinta. Sin embargo, esto no evitó su llegada a Netflix, una de las plataformas más grandes a nivel mundial de streaming de contenido multimedia.

Pero a nueve meses de su estreno, Netflix fue denunciada por incluir en su catálogo esta película que incluye, según el reclamo, imágenes que muestran "pornografía infantil" por la escena en la que se ve a las dos hermanas jugando en una habitación con un almohadón entre sus piernas.

Lo cierto que durante esa escena, una de ellas le da una clara connotación sexual al momento producto de una fuerte confesión. “El día que tuve mi primer orgasmo conocí el efecto de los barbitúricos, mamá me diagnosticó epilepsia y me medicó sin dudarlo. Sus pastillas borraban todo, pero nada borró ese primer ardor", explica.

A partir de esto, el sitio estadounidense PJ Media publicó un artículo donde denuncia a Netflix por incluir en su catálogo un filme que reproduce "un contenido ilegal". A su vez, la denuncia tomó cierto grado de severidad cuando fue realizada ante el FBI (El Buró Federal de Investigaciones) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Según remarcó el articulo del PJ Media, cualquier persona o medio que comparta esta escena debe ser consciente de que “es un delito hacer circular pornografía infantil, incluso si está tratando de obtener ayuda para el niño. Cualquier distribución adicional revictimiza al niño, y debido a eso, PJ Media no compartirá el video o las fotos de la película”.

Mónica Antonópolus y Andrea Frigerio, acompañaron a Pampita.

Cabe recordar que la crítica especializada salió a "matar" la película y pegarle, tan sólo un poco a la modelo. "Fuera de época", "bizarra", "descolocada", fueron tan sólo algunos de los adjetivos que utilizaron los periodistas de cine para calificar el film de Diego Kaplan.

Para colmo, la película fue catalogada para mayores de 18 años por la CAEC, Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, despertando la furia de los intérpretes del film, sobre todo de Erica Halvorsen, autora teatral, guionista y escritora del libro que le dio vida al film.

La decisión de la CAEC llamó la atención, considerando que películas como “Abzurdah” o “La Patota“ fueron catalogadas -pese a las fuertes historias que contaron- para mayores de 13 años. Fue por esta razón que la medida despertó la indignación de todo el elenco de Desearás.

Por esta razón, en su momento, Halvorsen disparó: “El erotismo se prohíbe. La violencia no. ¿Las mujeres deseantes significamos peligro/amenaza? Prohibir Desearás a menores de 18 es querer que las mujeres vivamos la sexualidad con culpa y represión. Una historia sobre el despertar sexual de dos hermanas ¿prohibida para adolescentes?”