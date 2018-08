¿Es o no es? Las explicaciones de "Luli" Salazar después de recomendar que "salgas del closet"

En el medio de su conflicto con Martín Redrado, la modelo subió un particular mensaje a su cuenta de Instagram.

Brujería, audios y mensajes cruzados marcaron el final de la semana pasada para Luciana Salazar y su ex Martín Redrado. Y el escándalo no sólo no se apagó sino que se fogoneó aún más con una story que la modelo subió a Instagram.

La polémica story de Luciana Salazar.

"Quien va con la verdad, a nada le teme", escribió primero Salazar para luego agregar una auténtica bomba. "El día que salgas del clóset, vas a ser feliz y no vas a molestar más a nadie".

"Es por otra persona"

Por supuesto, todos interpretaron que el destinatario de tal mensaje era Redrado. "Luli", sin embargo, decidió recurrir a Twitter para hacer un descargo.

No al q vos crees. Sino a otra persona que se metio en esta historia sin que lo llamen, mandandome cosas agresivas. Si viviera su vida y estaria feliz, no se meteria. https://t.co/CL0QTLJvSe — luciana salazar (@lulipop07) 25 de agosto de 2018

"No lo puse por él, sino por otra persona que se metió sin que lo llamen para molestar", intentó explicar. Luego, en una respuesta a un tuit de Jorge Rial, amplió su aclaración señalando que había dejado "muy en claro" que no era por su ex. "Si hubieras leído mis tweets anteriores te hubieras dado cuenta", cerró.