¡Es una nena! El Kun está soltero y no para de tirotear a una famosa en Instagram

No se banca la soltería. Después de anunciar a fines del año pasado su separación de Karina “La Princesita, el “Kun” Agüero volvió al ruedo y aprovecha Instagram para intentar conquistar el corazón de otra famosa. ¿A quién tiene en mira? A Tini Stoessel.

Los llamativos "likes" del Kun a Tini.

El delantero de 29 años no para de darle “me gusta” a las fotos que la cantante de 21 años publica casi a diario en la red social. En menos de una semana, el delantero le regaló seis interacciones al perfil de la ex de Peter Lanzani.

Tini Stoessel tiene sólo 21 años.

El Kun anunció a fines del año pasado su separación de Karina.

Hasta el momento, la ex “chica Disney” no respondió con ningún gesto. No sólo no comenzó a seguirlo en las redes, sino que tampoco interactuó con los perfiles del amigo de Lio Messi. ¿Quedará todo ahí?