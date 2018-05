Escándalo, gritos y amenaza de renuncia: Cubero firmó con Pampita y enfureció a Nicole

La intención de Carolina “Pampita” Ardohain es levantar las mediciones de su ciclo, las cuales mejoraron –aunque no mucho- durante los últimos días. Con la decisión de seguir por este camino de mejoría, la modelo optó por jugar fuerte y apostar por una cara mediática y conocida en el mundo del espectáculo por su polémica separación de Nicole Neumann: Fabián Cubero.

Pampita sumará a Cubero éste lunes.

Sí, el defensor de Vélez aprovechará los días de descanso en el Fortín, producto del receso del fútbol argentino por el Mundial de Rusia, para dar sus primeros pasos en la televisión. De esta manera, a partir del lunes, Poroto formará parte del equipo de Pampita Online por Telefé y buscará, finalmente, incursionar en la pantalla chica.

Cubero participó del programa de Mónaco varias veces.

La idea del futbolista es seguir ligado a la tevé una vez que decida abandonar su carrera como jugador. Por esta misma razón, aprovechará la oportunidad que le da su ¿nueva amiga? Pampita para darse a conocer como panelista. Recordemos que Cubero es buen amigo de Juan Pico Mónaco y ya participó en varias oportunidades de Con amigos, el ciclo del ex tenista.

Pero claro está, la mano que le está dando Pampita al defensor tiene otra intención: desde que debutó en la pantalla de Telefe, el ciclo de la modelo recibe entre diez y doce puntos de rating y en cuestión de minutos se desploma a cinco o seis. "Puede ser que se incorpore fijo. Si prueba y le gusta, puede quedarse. Está invitado", contaba Pampita sobre Cubero.

Esta tarde, Cubero estará como “invitado” en el programa de la morocha para “tantear” el terreno y ver, sobre todo, cómo reacciona Nicole, quien sin ir más lejos ya disparó munición gruesa contra su ex pareja: "Yo me enteré que lo convocaron a Fabián para el programa por las redes. Me he vuelto una fuente de trabajo, y está bien hacer el bien. Todo lo que uno le da al universo, vuelve".

Dulces sueños ❤ Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el 2 May, 2018 a las 7:45 PDT

Además, la rubia aseguró que no está de acuerdo con que se exponga a sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra, tal y como lo viene haciendo Cubero y el propio programa de Pampita. "Sabía que iba a ir, me lo comentaron mis productores de KZO. Me imagino que no tocaremos temas como 'muerte de la madre'. Igual mis hijas no van a estar escuchando porque hoy están conmigo", señaló.

Lo cierto es que, al enterarse la confirmación de esta nueva “mojada de oreja” por parte de su “enemiga” y su ex pareja, Nicole estalló de bronca y llamó a los directivos de Telefe a los gritos. Al parecer, la modelo pensaba que todo era una “movida o broma” para ganar algunos puntos de rating y estaca casi segura de que su ex pareja no iba a firmar.

La guerra entre las modelos en su peor momento.

Nicole es panelista de "Cortá por Lozano" (Telefe) y conductora de "Tardes Nuestras", por la pantalla de KZO junto a Roberto Funes. Según el portal Primicias Ya, fue tal la furia de la ex de Facundo Moyano, que hasta amenazó con renunciar si finalmente Cubero asume como panelista de Pampita y aceptar la propuesta que recibió hace un tiempo de Marcelo Tinelli para el Bailando 2018.

Invento absoluto...esta escena solo sucedio en la imaginación de alguien evidentemente! — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 17 de mayo de 2018

Pese a esta información, la modelo aseguró que nada de esto sucedió y dio a entender que seguirá al frente de su programa por KZO y como panelista de Cortá por Lozano. "Invento absoluto...esta escena solo sucedió en la imaginación de alguien evidentemente", escribió.

¿Cómo terminará esta guerra?