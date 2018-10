Esmeralda Mitre tildó de "ordinaria resentida y envidiosa" a Mirtha Legrand: "Ella me censuró"

Esmeralda Mitre no está pasando por el mejor momento. A la reciente lesión (fractura de tres costillas) que sufrió durante el ensayo del cuarteto, se le suma la delicada salud de su papá - Bartolomé Mitre, director de La Nación- y la denuncia penal contra su persona hecha por el ex titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, por extorsión y amenazas.

En este contexto, e internada, Esmeralda dialogó con Intrusos, se refirió a su estado de salud y le dedicó algunas palabras a Mirtha Legrand, con quien protagonizó un tenso momento cuando la diva de los almuerzos le señaló que su popularidad era reciente y que se debía al Bailando.

"Fue ordinaria conmigo. Es la sexta vez que voy a su mesa, siempre me invitó por mi rol de actriz y todas las obras de teatro que hice. Ahora, soy popular, pero desde los 20 años que salgo en las tapas de diarios y revistas", sostuvo la actriz a través de una comunicación telefónica.

Y añadió: "Me parece que fue muy resentida. Me trató muy mal. No saben lo mal que me sentó. No me dejó hablar. Me censuró. La envidia y el resentimiento existen y se pueden cambiar. Me la hizo pasar muy mal. No me pidió perdón, pero me preguntó si me había sentido mal”.

Según Esmeralda, le hizo saber a La Chiqui que no se sintió cómoda durante su programa y agregó que la diva comenzó con sus ataques cuando ella comenzó a hacerle cuestionamientos a Horacio Rodríguez Larreta “'Sí, muy mal. Me cayó la boca', le dije. En un momento me dijo 'No podés hablar', explicó sobre el cruce que tuvo en la mesa más famosa del país el último domingo.

Y continuó: ''Le dije que fue una censura tremenda. A mí no me gusta la palabra famosa, me parece ordinaria, yo siempre fui conocida, fui tapa de revistas y diarios, ahora soy popular, y sí necesito decirlo porque es muy ordinario de parte de la señora mencionarlo, es como muy envidioso ese comentario. En un momento baraje la posibilidad de irme”.

Por último, la actriz afirmó que hará todo lo posible para regresar a la pista del Bailando y recuperar el lugar que perdió producto de la grave lesión que sufrió durante los ensayos del ritmo de cuarteto. ''Si llego bien de ánimo seguro voy a hacer el ritmo libre’’, cerró.