Esmeralda Mitre volvió a hablar del escándalo con el presidente de la DAIA: "Me tocó y me sometió"

Una vez más (y van...) Esmeralda Mitre se refirió a los dichos en los que puso en duda cuántas fueron las personas asesinadas durante el Holocausto, puso en duda la necesidad de pedir disculpas y aseguró que tiene pruebas sobre el abuso sexual que sufrió al encontrarse con el ex presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban. En el programa Pampita Íntima, en canal Net, la mediática ratificó que el fin de la institución judía era pedirle dinero.

Esmeralda Mitre volvió a hablar sobre sus dichos y los minimizó.

Luego de repasar su formación académica, su protagonismo repentino en los medios por ser la figura más excéntrica del Bailando por un sueño, la actriz respondió las preguntas de la modelo.

-¿Cómo está todo el tema con la DAIA?

- Desapareció todo. Su retorno, su vuelta a la denuncia; no hay nada. Cuando se dio cuenta que era una locura lo que estaba haciendo, se retiró. Hubo una predenuncia que nunca fue rectificada. No tienen ninguna manera de ganar, tengo todas las pruebas de su abuso y su extorsión.

-¿Te tocó alguna parte del cuerpo?

- Sí.

- ¿Pudiste reaccionar? Tengo entendido que en una situación así, es difícil reaccionar, como que no podés creer que te está pasando.

-No, te toma por sorpresa y te somete. Y eso que soy una mujer fuerte. Pero una mujer que es débil o más vulnerable, no sé.Yo tuve como un, no sé. Lo saqué. pero que alguien que es débil...

-¿Pudiste alejarlo?

- Lo saqué, pero tenía tanto miedo por todo lo que me estaban amenazando, de que tenía que pagar por el perdón; que tenía que pagar 100 mil dólares. Tampoco había dicho nada para ofender, dije que no se sabe si son 6 u 8 ó 1. Es una tragedia igual. Soy la persona menos antisemita del mundo. A Muscari, y otras personas, que sí hicieron comentarios antisemitas no les fueron a pedir plata.

-Tus disculpas fueron muy rápidas.

-Si, pero fueron unas disculpas... No siento haber ofendido a la comunidad algo que es una discusión. Yo pedí disculpas rápido, pero digamos hay un libre pensamiento también.

Esmeralda aseguró que tiene pruebas para demostrar que fue abusada.

- ¿Fue un acto de inocencia el haberlo invitado a tu casa?

- Fue un acto de cómo yo voy a pensar que un presidente de una de las instituciones más grandes de la comunidad judía, de un Gobierno, porque es un Gobierno, puede hacerme algo así.

- De ahora en más tomarás más medidas para invitar a alguien a tu casa....

- Si. Fue una experiencia increíble, en la DAIA me caí, me rompí la cara, me trataron muy mal, me amenazaron; no entendía nada.

- Quizás hicieron eso para luego hacer lo otro, digo, meterte miedo como decís....

- Para mi es así, pensaron, es Esmeralda Mitre le vamos a sacar la plata, y es de que "el judaísmo no perdone". ¿Cómo? el cristianismo perdona, los musulmanes perdonan, los judíos perdonan. Además tampoco ofendí a nadie, dije algo que no se sabe exactamente, puede ofender pero, además me tergiversaron las palabras.

Sin dudas, por más que aclare, su afirmación fue que los desaparecidos no fueron 30 mil sino, "a lo sumo, 8 mil". En ese contexto, justificando a su ex esposo, Darío Lopérfido, su frase disparó un conflicto que se sostiene en el tiempo y que crece como una bola de nieve y que no tiene fin. Y lo grave es que con su nueva declaración deja en claro que pidió disculpas sin terminar de comprender la gravedad de sus palabras.