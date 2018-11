Estalló Cabré por la pelea de Flor Vigna y Laurita: "Me hincharon las pelotas"

Malos tratos y mal humor. Esto es lo que provocó la interna entre Laurita Fernández y Flor Vigna que, irremediablemente, alcanzó a Nicolás Cabré. El actor fue entrevistado por El Club de la mañana, donde habló de todo… de lo que tenía ganas. Ya que después de hablar de su participación en la maratón de Nueva York, fue consultado por el escándalo de celos y explotó de ira.

“Hay cosas que las hablo en privado. Hay cosas que yo las hablo en los lugares en los que las tengo que hablar. Obviamente, hay cosas que me molestan y no comparto ciertas maneras. Me parece que hay formas de hacer televisión o de promocionar que yo no comparto. Pero no quiero hablar de esto y lo que tuve que hablar lo hablé en donde lo tenía que hablar”, dijo el galán.

Lo cierto es que en ese momento, Pampito –uno de los integrantes del ciclo- retrucó: “¿Cuáles son las maneras que no te gustan y no compartís?”, impacientando al actor. “¿Qué te acabo de decir? Ya contesté. Lo que me enoja, me sigue enojando. Estoy más grande, pero veo que nada modifica a determinado tipo de prensa”, sostuvo el protagonista de El Trece.

La foto de la polémica.

Y disparó: “Uno puede estar más relajado, pero siguen haciendo las mismas pelotudeces como ahora. Te dicen vamos a hablar de running y terminan hablando de cosas que no tengo ganas de hablar". Esto provocó en la rápida respuesta de Pampito, quien le pidió al actor que no le faltara el respeto y aseguró que su deber es preguntarle sobre el escándalo en “su” novela.

“No es una pelotudez, no me faltes el respeto porque yo no te lo falto a vos. Estás en una novela y hay un escándalo entre tu novia y la protagonista, y yo te lo tengo que preguntar. Con respeto, me parece que fui respetuoso y vos contestás lo que tenés ganas, y ya está. Pero decir que te preguntamos pelotudeces, yo no te falté el respeto”, señaló el periodista.

Lo cierto es que el protagonista de Mi hermano es un clon advirtió que había acordado con Nacho Goano, otro de los integrantes del programa, no hablar sobre el escándalo que se originó entre su actual novia y su compañera de tira: “Me lo faltan el respeto cuando me dicen ‘che, vamos a hablar de esto, no te vamos a tocar el tema’. Se lo expliqué a Nacho, que está calladito ahí…”

Fue entonces que Goano se disculpó con el actor, pero no pudo evitar el posterior y fuerte descargo de Cabré: “Hay cosas que yo las hablo en particular. Hay cosas que ya me hinchan las pelotas y estas nuevas desilusiones… Estas son las cosas que no cambian, Cualquiera puede incumplir su palabra, ya no existe palabra, privacidad, no existe absolutamente nada”.

Cabré y Flor Vigna, compañeros en Mi Hermano es un clon.

Tras el cierre de la entrevista, Pampito sostuvo que no “tiene nada de malo preguntar” y cerró: “Si a mí me hubieran dicho ‘no preguntes porque solo va hablar de su carrera’. Yo me callo la boca y no pregunto, porque sé respetar cuando se pacta una entrevista. Pero yo escuché un audio en el que él decía que le podíamos preguntar de cualquier cosa”.