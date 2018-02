Estalló la interna en la familia presidencial: Macri habló de Naiara Awada y ella lo aniquiló

Se agranda la grieta. Después de que Naiara Awada volviera a hablar de las internas familiares, fue Mirtha Legrand quien volvió a encender la mecha. ¿Qué hizo? Reveló un comentario privado que Mauricio Macri había realizado sobre la sobrina de su mujer, Juliana Awada.

Naiara junto a su padre, el actor Alejandro Awada.

“No la conozco”, fue la respuesta que el presidente le dio en la intimidad a la “Chiqui”, cuando la conductora le preguntó por las fuertes denuncias que realizó la hija de Alejandro Awada contra la familia de su mujer.

Según Naiara, Macri ni siquiera la saludaba.

Según Naiara, los Awada dejaron de hablarle porque no aceptan su elección sexual, ni sus ideas políticas. “Soy la oveja negra. Ni mi abuela me llamó para mi cumpleaños. Mi tía, que siempre me escribía, no lo hizo. Estoy re enojada”, lamentó la actriz.

"Me miraba mal cuando jugaba con mi primita

Atenta al programa de Mirtha, la joven de 24 años se indignó cuando escuchó la respuesta de su tío político. “Es mentira que no me conoce. La diferencia es que no me saludaba nunca por los dichos de mi padre y me miraba mal cuando jugaba con mi primita. En fin, cada uno sabe quién es. No pienso hablar de él, señor presidente, ‘mi tío”, disparó.