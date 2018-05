¿Estamos todos locos? A Eva de Dominici le criticaron las lolas y respondió: “Soy feliz con mis pechos”

Eva de Dominici es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más bellas del país. Sin embargo, a pesar de ser la dueña de una figura escultural y una mirada que enamora a cientos día a día, la modelo y actriz tampoco se salva de las furiosas críticas de los llamados “haters” en las redes sociales.

La foto de Eva que despertó la furia de sus seguidores.

En las últimas horas, la actriz aprovechó su cuenta de Instagram para publicar una postal donde se la puede ver luciendo un generoso escote que no deja nada a la imaginación. “Where the gin is cold and the piano’s hot (Donde la ginebra está fría y el piano está caliente)”, escribió.

A raíz de esta imagen, Eva comenzó a recibir todo tipo de críticas, agravios y cuestionamientos por el simple hecho de mostrar un pronunciado escote. “Las tetas te están por llegar al ombligo…”, le criticó una usuaria, provocando la rápida respuesta de la actriz de 23 años.

Eva le respondió a los "haters".

"¿Por qué seguimos criticando al cuerpo de la mujer y exigiéndole ridiculeces? Soy feliz con mis pechos hermosos. ´Todas nacemos siendo hermosas, lo más trágico es que nos convenzan de que no lo somos'”, respondió Eva, citando una frase de la escritora Rupi Kaur.

Y agregó: “Disfruten sus cuerpos chicas. No es envidia. Es la exigencia a la que intentan someternos con nuestros cuerpos. La que se quiera operar que se opere, la que no, no. Peor es criticar a alguien por el aspecto físico, eso ya pasó de moda”.

La actriz habló del bullyin en los colegios.

En medio de su descargo, la protagonista de No dormirás aclaró que “nunca” se operó o intentó modificar su cuerpo. “Nunca me inyecté una sola cosa y me gusto así y si un día quisiera hacerlo lo haría porque es mi cuerpo y de nadie más", señaló.

Por último, la actriz intentó quitarle dramatismo a las críticas y sumó: "No lo hacen de mala intención, están acostumbrados a pegarles a las personas (y mayormente a las mujeres) con lo que para ellos entra en lo que entienden como ´parámetros de belleza´”.

Y añadió: “Pero sabemos que está desapareciendo de las mentes de las nuevas generaciones y que no hay nada más lindo que aceptarnos diferentes y ver belleza en esas diferencias”. En su descargo, también se refirió a las situaciones de acoso que sufren los más chicos en la escuela.

Los internautas aseguraron que tiene sus lolas "caídas".

"Siempre tengo presente cómo las chicas y los chicos en el colegio tenían de punto a alguien y la/lo burlaban criticando algo sobre su aspecto físico. Eso es un ejemplo de bullying y no saben el daño que puede llegar a causar. Pero un niño hace eso porque se copia nada más y nada menos que de los adultos", sentenció De Dominici, a través de las redes sociales.