Eva de Dominici se arrepintió de haber defendido a Juan Darthés y le pidió disculpas a Calu Rivero

Eva de Dominici se convirtió en una de las figuras más buscadas por los medios en medio de las denuncias públicas de Calu Rivero sobre Juan Darthés. Rivero fue la primera en denunciar públicamente que fue “acosada” por el actor cuando ambos eran los protagonistas de Dulce amor, la tira que se emitió por Telefe hace más de cinco años.

En aquella oportunidad, la protagonista de "Sangre en la boca" fue una de las pocas actrices que decidió públicamente salir a defender a Darthés en medio de las denuncias por acoso: “Salgo a defenderlo porque fue muy bueno conmigo y con la gente que trabajó con él. Él es un trabajador”.

Lo cierto es que a cinco meses de aquella defensa, De Dominici se arrepintió de sus dichos y le pidió disculpas a Rivero . "En su momento di una opinión porque estaba convencida de que había sido todo una confusión y que estaba haciendo lo justo”, manifestó la actriz.

Eva de Dominici se arrepintió de haber defendido a Juan Darthés.

Además, en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina, la modelo reveló que estaba “dispuesta” a enfrentarse con quien sea con tal de defender al protagonista de "Simona". “Defender a alguien en quien yo confié siempre, le creí. Sentí que todo lo que estaba viviendo era una injusticia. Y la verdad es que yo estaba dispuesta a pelearme y enfrentarme con quien sea”, dijo.

Y continuó: “Pero con todo el dolor del mundo tengo que decir que me equivoqué. Y mis disculpas a Calu las hice en privado y ahora las vuelvo a pedir públicamente. Es algo muy delicado y yo sé que con lo que dije minimicé su dolor y me arrepiento. No solo me arrepiento, sino que también reconozco que fue mi error”, dijo De Dominici en medio de su mea culpa.

La respuesta de Calu Rivero.

Frente a esto, Calu Rivero no se quedó callada y utilizó las redes sociales para agradecerle el gesto a la actriz: "Siempre dije que las buenas personas cuando nos equivocamos lo reconocemos, pedimos disculpas e intentamos reparar el daño causado. Gracias Eva por estas disculpas públicas, sé que fueron desde el corazón (...) Las mentiras se caen de a poco y la verdad sale a la luz".