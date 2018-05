Explotó Arturito de La casa de papel: "Tu put... madre, consíguete una vida"

El español Enrique Arce Temple sigue los pasos de Pedro Alonso y es el segundo actor de La casa de papel que visitó Argentina. Quien interpretó Arturo Román, director de la Fábrica de Moneda y Timbre de Madrid, tuvo una guía de lujo: Belén Francese.

El actor visita la Argentina.

Según publicó Ángel de Brito, estuvieron juntos y rápidamente surgieron rumores de romance. "Hay que tener hambre para salir con Arturito", escribió una usuaria y Hay que tener hambre para salir con Arturito", le escribió una usuaria de Twitter a Francese y la actriz poeta escribió con ironía. "Con Arturito si, ¡mucho! Con Enrique no!", posteó Francese.

La foto que aumentó la polémica.

Como si no fuera poco, Aníbal Pachano publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se ve a Enrique y a Belén juntos, tomados de la mano. Este rumor, sea cierto o no, sumó comentarios de todo tipo en las redes de Arce.

Sin dejarlos pasar, el actor respondió de forma polémica e incluso insultó a más de uno y no aplicó ningún filtro. "¡Contigo sí que no me iría ni a cobrar una herencia! Eres horrorosa (por fuera) y me da que por dentro también. Consíguete una vida, andá y dejá a la gente en paz", envió el español a un usuaria que posteó. "La Francese, mucha mina para ese zapato". Luego le pidió disculpas, pero no tuvo respuesta de parte de la usuaria y sumó más detractores.

Era broma Susana. Humor a gallego. Yo te amo, linda!❤️�� — enrique arce temple (@ENRIQUEARCE_) 6 de mayo de 2018

Otro posteo de Twitter decía: "Él es horrendo" y en su contraataque le respondió: "Tu puta madre no opina lo mismo, crack".

Después de este ataque de furia, un usuario lo aconsejó para que no se involucre en comentarios de seguidores que no saben dividir el personaje de la persona.

Me causan gracia todos los boludos que se la agarran con @ENRIQUEARCE_ piensan que es Arturito en la vida real , su trabajo fue brillante en La Casa de Papel los haters asi lo demuestran. — P��lo (@pabloschi) 6 de mayo de 2018

Más tranquilo, el español le respondió agradecido: "Pues tienes razón. Te voy a hacer caso". Y no volvió a responder otros ataques.