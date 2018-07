Extorsionadora, tóxica y agresiva: Ivana Figueiras destrozó a Nicole y dijo que le da “asco”

Nicole Neumann e Ivana Figueiras supieron ser amigas y socias, pero la separación de la modelo de Fabián Cubero –amigo personal de Figueiras- sumado al estrepitoso cierre de Nikka, la empresa de ropa femenina que habían comenzado juntos, generó el odio entre ellas. Ahora ya no se pueden ni ver y cada vez que tienen la oportunidad se dedican algún que otro poco sutil “palito”.

Lo cierto es que con la viralización del audio, en el que se la puede oír a Nicole asegurar que le da “vergüenza” ser la ex de Poroto, Figueiras aprovechó la ocasión para defender a su buen amigo y, de paso, disparar contra la bella rubia. “Yo de la falsa vegana no hablo. La verdad es que los audios no me sorprenden. La gente agresiva no me interesa”, comenzó.

Y agregó: “En general hay gente que es de la lengua para fuera: ‘la mejor madre, la mejor esto...’. Las cosas de a poco salen a la luz. Si hay algo que no me interesa es esa persona. Es una persona extorsionadora, tengo mensajes gravísimos de ella. ¿Qué podés esperar de una persona así? Es eso. Uno es lo que refleja, ¿no le ves la cara?”, se preguntó.

Figueiras disparó contra la ex de su amigo.

A su vez, consultada sobre la difusión de la grabación y al negar que fue ella quien viralizó el audio, Figueiras sentenció: “Él me mostró un montón de mensajes no solo contra él, contra mí también y lo mismo con la pareja de Fabián: ‘mostra, esto, lo otro’. Pobre, la verdad a mí la gente mala, tóxica, agresiva... afuera. Me da pena'’, cerró, luego de asegurar que Nicole le da “asco”.