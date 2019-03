Fabián Cubero está en llamas con Nicole: se llevó a las hijas sin pedirle autorización

La relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no es del todo buena. A casi dos años de la separación, los ex amantes no comparten ningún lazo a excepción de sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Por eso, no sorprende que el defensor de Vélez se muestre disgustado y hasta furioso con su ex por llevarse a las nenas de viaje y sin pedirle autorización.

Al parecer, la modelo y sus hijas armaron las valijas y se fueron a recorrer Salta. Algo que molestó al futbolista, ya que según consta en los papeles que ambos firmaron del divorcio, a él le corresponde pasar tiempo con las nenas los días martes y miércoles, y como ellas están de viaje junto a Nicole, esta semana no podrá cumplir con el régimen de visitas.

"No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas", dijo Cubero este lunes en diálogo con Ángel de Brito, en el ciclo que conduce por CNN Radio Argentina.

Según relató, se enteró que sus hijas se encontraban en esta suerte de vacaciones porque ellas mismas se lo contaron a través de WhatsApp. "No sé qué le está pasando a Nicole, pero me pone muy nervioso", dijo Cubero, visiblemente molesto con su ex mujer.

Y agregó: “Lo acordamos en un convenio que no se respeta y eso me pone mal. Una vez me pasó que tenía entradas de cine para ir con mis hijas y Nicole no me las dio. Un día que me tocaba tenerlas no las pude tener y tuve que ir a buscarlas con una escribana".

En medio de su descargo, el jugador advirtió que el martes por la noche es el reestreno de Nuevamente juntos, el espectáculo teatral que tiene como protagonista Micaela Viciconte, y remarcó que quería llevar a sus hijas para acompañar a su novia durante esa velada. “Hay un mal manejo de Nicole con mis hijas", sostuvo al señalar que las nenas volverán el miércoles.

Con respecto a su relación con la panelista de Incorrectas, Cubero afirmó que no está en sus planes volver a casarse, aunque no descartó la posibilidad de agrandar la familia con Mica. "Así estamos bien, estamos disfrutando estar en pareja, pero si tengo que elegir me inclino más por el bebé que por la boda. Está el proyecto para ir a vivir juntos, pero vamos de a poco", cerró.