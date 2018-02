¿Fake o realidad? La sospechosa carta de un fan a Moria y el vínculo con el policía Chocobar

Acostumbrada a recibir elogios y mensajes idolatrándola, parece que Moria Casán habría sido víctima de un fan fake y sus seguidores fueron los que lo notaron.

El término "fake" se refiere a un archivo falso, en este caso, a una carta manuscrita en la que describen a la diva como una ídola de un niño. "My hero is an Argentinian vedette whose name is Moria Casán (...) She is a brave and honorable woman", puede leerse. Pero no termina ahí. Lo desopilante es que suma en la descripción su mítica frase "if you wanna cry, go ahead and cry". En español: "Si quieres llorar, llorá".

A simple vista, la carta se parece al mensaje que circuló hace unos días y que aparentó ser un escrito de puño y letra enviado de parte del presunto sobrino del turista de Estados Unidos, Joe Wolek, apuñalado en La Boca. En ese mensaje, el héroe era Luis Chocobar, el policía salteño procesado por la Justicia por el delito de "homicidio agravado" tras disparar contra el atacante de Wolek, Juan Pablo Kukoc.

La otra cara "fake".

"Defendió a mi tío durante sus vacaciones en Argentina y le disparó al ladrón que casi lo mata. Es un hombre honorable. En Argentina ellos no lo ven de esa manera y lo pondrán en prisión", dice en la misiva. Pero nada tiene de realidad.

Los fans de la diva recordaron esta misma carta pero otros hicieron caso omiso y celebraron el falso amor del no fan. Entre los crédulos, se puede leer lo que le escribió la cantante (ponele) Milita Bora.

"Sos la reina"; "Me mató su ternura!", son algunos de los comentarios y "Naaaa ♥️ @moria_laone", sumó Bora. Y los detractores no se quedaron con los pulgares quietos. "Decime cómo se dice en inglés: 'Soy una atrevida caradura que quiere fama'. Es un fake muchachos, rían y aflojen.