Fede Bal busca reconquistar a Laurita y se defiende: "Son todos inventos y rumores"

El hijo de Carmen Barbieri se refirió a las versiones de infidelidad y aclaró que tiene una conversación pendiente con su ex pareja.

Federico Bal y Laurita Fernández se separaron en medio de una trama que tiene de todo: infidelidades, sospechas y encuentros clandestinos entre el actor y la supuesta tercera en discordia.

Lo cierto es que en medio de las versiones que lo acusan de serle infiel a su ex pareja, el hijo de Carmen Barbieri rompió el silencio y aseguró que está esperando por el regreso de Laurita.

Cuernos y mentiras: la oscura trama de la separación de Fede Bal y Laurita Fernández.

En diálogo con el programa Nosotros a la mañana, Fede señaló que ya no le preocupa lo que se diga de él, remarcó que esto de ninguna manera lo que pasó está armado para generar prensa y aclaró que cuando su ex pareja regrese de su viaje de negocios por Disney, se sentarán a hablar. “Ya dejó de importarme lo que digan. Sí, tenemos momentos difíciles y espero que Laura vuelva de su viaje y hablemos”, manifestó.

�� Mi chico malo Una publicación compartida de Laurita Fernández (@holasoylaurita) el Ene 2, 2018 at 10:32 PST

En ese contexto, el ex participante del Bailando se refirió a los rumores que señalan a Becky Vázquez como la culpable de la ruptura. La bailarina tiene 32 años y es parte del show que protagoniza el actor junto a Carmen Barbieri (Magnífica). Según reveló Ángel De Brito, los encuentros entre ellos tenían lugar en la cochera del departamento de Carmen.

Becky, la tercera en discordia.

“Con Becky somos compañeros. Nos conocemos hace mucho tiempo. Esto pasó porque me ven cerca, en el camarín de las chicas, con Jackie y Becky, que son las mujeres que considero que son mis amigas, con las que más confianza tengo del elenco... Hay mucha gente que lleva y trae, hay muchos rumores, pero sí, claramente, puedo estar cerca de ella”, detalló.

Con respecto a las versiones que comenzaron a trascender y que referían a un audio y algunas fotos que lo comprometerían, Fede tomó coraje y advirtió: “Si tienen algo, que pongan lo que quieran. ¿Qué si desmiento esto rotundamente? Te estoy diciendo que sí, que no hay nada, que no puede haber nada. Son todos inventos, rumores”.

En ese marco, aclaró que también le llegaron rumores sobre supuestas infidelidades de Laurita, aunque manifestó que esto se debe a que son dos figuras públicas. “Somos dos personas del medio y se pueden decir un montón de cosas, de ella y de mí. Está bien. Tenemos que confiar en la pareja, nada más”, explicó.

2 0 1 8 ! ❤️ Una publicación compartida de Laurita Fernández (@holasoylaurita) el Dic 31, 2017 at 9:01 PST

Por último, visiblemente dolido por esta situación, el hijo de Carmen sostuvo que no sabe si su relación de amistad con Becky seguirá siendo la misma. “Hay cosas que no están buenas. Si siguen hablando, la atención de la prensa va a estar más cerca de eso y está bueno evitarlo. Pero no pasa nada y todo debería seguir igual”, concluyó.