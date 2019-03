Fede Bal, "sexo al aire libre" y contundente frase sobre Barbie Vélez: "¡Tiene maldad por dentro!"

El actor se refirió a un posible reencuentro con su ex y habló de sus gustos a la hora de tener un poco de intimidad.

Pasaron poco más de tres años de la escandalosa separación, con denuncias cruzadas por “hurto, daños y violencia de género”, de Federico Bal y Barbie Vélez. En abril de 2017, ambos fueron sobreseídos por el juez de primera instancia Walter José Candela, del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 61, y desde entonces cada uno siguió su camino.

Consultado por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina por La Once Diez, el hijo de Carmen Barbieri fue contundente y aseguró que jamás se sentará a tomar un café con Barbie. “Nunca en la vida, nunca. Porque cuando hay algo que se rompe y se ve una cierta maldad detrás de lo que se quiere instalar sobre mí y tantas mentiras que se dijeron…”, comenzó el actor.

Y siguió: “No me puedo juntar a tomar un café con alguien a quien le veo, más allá de su cara, la maldad por adentro. Hay algo que va más allá de eso, cuando una persona no comparte tu misma energía e ideales ya no hay nada que hablar. Nunca nos vamos a entender ni congeniar. Por eso mismo terminamos tan mal”.

Cabe recordar que a comienzos de año, Nazarena Vélez –la mamá de Barbie- volvió a instalar el tema en Mar del Plata, después de que Flor de la V afirmara que Federico Bal “jamás” le puso un dedo encima a Barbie Vélez. Estas declaraciones enfurecieron a Nazarena, quien no dudó en insultar a ambos actores al tratarlos de “imbéciles y pelotu…”.

A raíz de esto, el hijo de Carmen decidió llevar este nuevo conflicto a la Justicia para, según sus propias palabras, terminar con el hostigamiento que recibe de parte de Nazarena a través de los medios. Fue entonces que la jueza a cargo del Juzgado de Familia N° 5 de Mar del Plata decidió dictar una medida perimetral de 300 metros para “cortar de raíz” este conflicto.

Por otra parte, Fede Bal se convirtió en trending al revelar un inesperado gusto a la hora de tener relaciones. En diálogo con Guillermo “el pelado” López por FM 100, el actor reveló que le gusta tener sexo al aire libre. "No es una fantasía. Eso es algo muy lindo y alguna vez lo habré hecho", dijo, a lo que el conductor retrucó: "¿Entonces te gusta hacer el amor en los pinos?.

Fue entonces que sin dudarlo, Fede – que está de novio con la bailarina Bianca Iovenitti- sentenció: "Cien por ciento. ¿A quién no, igual? Y cuánto más ventoso, es mejor porque como que sentís una libertad. Sentís que el cuerpo está liberado. Es como Adán y Eva. Claro que estamos hablando en una época de primavera o verano… en otoño, te la debo. Sino adentro y con estufita".