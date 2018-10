Feinmann contra las mujeres famosas: las seis peleas más polémicas del violento periodista

En las últimas horas Eduardo Feinmann entró en el centro de la polémica, luego de haber criticado públicamente a Ángela Torres, la actriz y cantante que entonó el himno nacional en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Los malos comentarios del periodista hacia la joven llamaron mucho la atención, aunque la realidad es que no es la primera vez que Feinmann se pelea con otras mujeres famosas, ya que en los últimos años ha tenido varios enfrentamientos televisivos con actrices y periodistas.

Eduardo Feinmann se ha peleado con varias mujeres del medio argentino.

Crítica hacia Ángela Torres

El cruce entre Ángela Torres y Feinmann comenzó el fin de semana, después de que la joven cantara el himno argentino con un pañuelo verde en favor del la legalización del aborto en la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Esa actitud al periodista no le pareció nada bien, ya que según él, lo que hizo la hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres fue una total "falta de respeto", y la aniquiló al decir que es una "Lali Espósito devaluada". Ante este comentario, Ángela Torres usó sus redes sociales para decirle al conductor que tenía el "alma contaminada", y le dedicó una canción donde dice que no vale la pena vivir angustiado.

Aunque a muchas personas le pareció fuera de lugar que la actriz se presentara en la ceremonia con el pañuelo, lo cierto es que otros la defendieron y criticaron al periodista por hablar mal de la joven de 20 años.

Pelea con Nazarena Vélez

En el 2013, cuando Nazarena Vélez abrió su propia productora teatral, se animó a crear una obra llamada Los Grimaldi, que en aquel entonces, fue muy criticada por Feinmann.

“Un amigo que fue a ver la obra me decía, ‘la verdad Eduardo que tiré la plata’. ¿Tan mala es Los Grimaldi? Me dijeron que es inmirable. Si no quiere ir a tirar la plata a un teatro, no vaya a ver la obra de Nazarena“, dijo mientras conducía un noticiero en C5N.

Como era de esperarse, las cosas no quedaron ahí, y Vélez salió al cruce de las declaraciones y acusó a Feinmann de irrespetuoso. "Es asqueroso, inmundo y cerrado. Al meterse con mi laburo es un animal. Yo no me meto con el programa de él en C5N. Nunca me metería ni jugaría con el laburo de nadie, jamás diría una cosa así", dijo la rubia indignada.

Enfrentamiento contra Julia Mengolini

La guerra mediática entre Julia Mengolini y Eduardo Feinmann lleva años. Los periodistas se han enfrentado varias veces por diferentes temas, ya que en una oportunidad el conductor sostuvo que a su colega la "bancaba el kirchnerismo", en referencia a que le daban dinero para apoyar al gobierno de Cristina Fernández.

Entre tantos idas y vueltas, el último episodio que ambos vivieron tiene que ver con una denuncia judicial, debido a que Mengolini publicó en su Twitter, en medio de la polémica por la despenalización del aborto, que Feinmann había sido juzgado por la Justicia por haber intentado que una ex novia suya abortara.

Llamamos al juzgado y nos confirmaron que el protagonista de este expediente sí es un cierto petiso careta que vemos a diario en Tv. El apellido está escrito distinto por error de tipeo. Voy a pedir copia del expediente y espero que el juez sea tan amable... pic.twitter.com/ehtPZux3VP — Julia Mengolini (@juliamengo) 9 de agosto de 2018

Aunque el periodista explicó que había sido absuelto tras las acusaciones, lo cierto es que la periodista optó por mostrar en su Twitter la denuncia contra su enemigo, con el objetivo de demostrar que aunque actualmente el periodista está en contra del aborto legal, en otra oportunidad anterior quiso que su pareja interrumpiera su embarazo.

Es terrible que una parte de la sociedad, esté a favor de quitarle la vida a UN NIÑO POR NACER. Me da mucha pena. El abortado es ILEGAL, se quita una vida SEGURO y GRATUITAMENTE. pic.twitter.com/w119aVxPME — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 12 de enero de 2018

Feinmann contra Flor de la V

Los malos comentarios del periodista contra Florencia de la V comenzaron hace mucho, cuando en el 2013 la trató de hombre mientras estaba al frente de su noticiero en C5N.

Después de eso, las chicanas siguieron a lo largo de los años, aunque hace pocos meses ambos volvieron a cruzarse en la mesa de Mirtha Legrand, cuando la ex vedette le recordó las veces que él la había herido con sus comentarios violentos.

"Vos dijiste que no estaba mal que me dijeran travesti, y yo pregunto por qué hay que decir la sexualidad", cuestionó De la V, a lo que Feinmann optó por disculparse: "Si te ofendí, te pido disculpas, pero la sociedad ha ido evolucionando".

Malos comentarios contra Jimena Barón

Sin dejar de decir lo que piensa, en junio de este año Feinmann abrió un nuevo frente de batalla contra Jimena Barón, a quien acusó de ser "grasa" y de "cantar mal".

Las críticas se dieron porque la actriz ganó un premio Gardel en la categoría mejor álbum de nuevo artista pop. A raíz de eso, el periodista comentó en su programa en Radio La Red que no entendía el motivo de la elección, ya que la cantante le parecía "una grasada".

"Canta muy mal y tampoco es un escándalo de linda. Y no tiene un lomazo. Si tenés ganas de que la radio y los que estén escuchando chorreen aceite, grasa, poné un poquito más de "La tonta". ¡Cuidado con el celular que se les mancha de grasa! ¡Atención con la computadora!", dijo, y antes de terminar el tema agregó una crítica para otras cantantes mujeres.

¿Natalia Oreiro canta bien? Es muy grasa. Pensar que (Karina) la Princesita canta bien... ¿A dónde canta bien?", preguntó por último.

Feinmann vs Dolores Fonzi

Dolores Fonzi es una de las actrices que más apoyan la legalización del aborto, por lo que Eduardo Feinmann está muy en contra de que la artista hable públicamente sobre esta cuestión.

Sin embargo, el cruce twittero picante se dio entre ambos luego de que Fonzi criticara al Gobierno y dijera que su hija de cinco años puede manejar mejor el país que Mauricio Macri.

Es cierto. Se te nota muy mal @EduardoFeiman Suerte con eso! — Loles (@FonziDolores) 21 de enero de 2018

"Qué mal hace la droga", dijo en las redes Feinmann a modo de crítica, a lo que la actriz le respondió que tenía razón y se burló de él con memes.