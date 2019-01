Flor de la V no le respondió a Nazarena, pero no desmintió un romance con Fede Bal

Todo comenzó cuando Florencia de la V, en su afán por defender a Federico Bal, dio por comprobado que el hijo de Carmen Barbieri jamás le levantó la mano a Barbie Vélez.

“Para mí Federico nunca mintió. Sí era una relación tóxica, que estaba vinculado desde un lugar fuerte o violento, pero él no le levantó la mano a ella”, señaló la ex panelista de Los Ángeles a la Mañana.

Estos dichos enfurecieron a Nazarena Vélez, quien no dudó en salir con los tapones contra la actriz: la acusó de mantener en secreto el romance entre Fede Bal y Laurita Fernández para no poner en riesgo su relación laboral con Federico Hoppe, la trató de misógina por defender al actor y la vinculó sentimentalmente con el hijo de Santiago Bal, al punto de decir que tenían una relación íntima.

Ante esto, Florencia de la V se tomó unos segundos del móvil que el dio al ciclo que conduce Ángel de Brito para responderle a Nazarena. “Esto no me sorprende, porque es algo que me viene pasando. Hay gente que te manda mensajes y después te mata en televisión. No sé lo que le pasa a Nazarena o por dónde le van las neuronas”, disparó. Pero nada dijo del supuesto romance.

Con respecto al enojo de Naza por sus dichos contra Barbie Vélez, Flor advirtió que Fede (Bal) “fue sobreseído por la Justicia, por falta de mérito” y le pidió que deje este tema en el pasado. “Ya está, es un tema terminado, avancemos, los dos son jóvenes y pueden seguir adelante”, dijo.

Y agregó: “A Fede Bal lo conocí en ´Brillantísima´ de una manera, después hicimos un montón de cosas juntos. Lo vi cuando salía con Flor Marcasoli, cuando fue pareja de Barbie (Vélez), de Laurita….lo conozco y simplemente conté una experiencia ni a favor ni en contra de nadie”.

En ese contexto, la actriz afirmó que nunca actuó de celestina en el romance entre Fede Bal y Laurita Fernández y sumó: “Yo no fui celestina de nada. Trabajaba en un espectáculo en el que me tocó vivir una situación, y punto. Yo no me meto en la cama de nadie”.

Tranquila, pero a su vez molesta por los dichos de Nazarena, Florencia sostuvo que “son personas grandes, no son niños de 15 años. Todo el mundo sabía lo que hacían (por el romance entre Laurita y Fede). Lo único que hice fue aconsejarlo (a Fede), pero nada más”.

Por último, con respecto a los dichos de Nazarena sobre Gerardo Sofovich, quien advirtió que el productor no falleció con el mejor recuerdo de Florencia, la panelista afirmó que “lo único que le pudo haber contado Gerardo (Sovofich) fueron cosas maravillosas” de ella.

Nazarena Vélez apuntó contra Flor de la V.

“En este medio es todo tan visible, tan transparente en algún punto que sabemos qué lugar ocupa cada persona. Así que si yo me tengo que preocupar por lo que dice alguien que no tiene mi estima… Está todo bien. Me entra por un oído y me sale por otro. Nunca tuvimos relación con nazarena y tomo las cosas de quién viene”, sentenció Florencia de la V.