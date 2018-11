Furia, ira y decepción: en La Voz eliminaron al favorito de todos y las redes estallaron

Este lunes La Voz Argentina ingresó en su segunda fase donde cada “coach” tiene que enfrentar entre sí a dos participantes de su equipo. Ambos tienen que interpretar, a dúo, una misma canción y al finalizar, el propio jurado decide quién es el que sigue en el ciclo.

El talent show musical logró con la etapa de “Las Batallas” liderar la franja con 14 puntos de rating en Telefe, alcanzando una máxima de 21,9. De esta manera, en promedio, le sacó más de 10 a su competidor de la vereda de enfrente: “Mi hermano es un clon”.

Lo cierto es que ayer le tocó el turno nuevamente a Pablo Carrasco, el ex policía de 48 años que había conmovido al público al interpretar durante las “audiciones a ciegas” el tema Still loving you de Scorpions. Fue tal la popularidad que ganó el pergaminense que sumó cientos de seguidores en su cuenta de Youtube y Facebook, donde comenzó a llamarse, con justa razón, “artista”.

Carrasco abrió el show compitiendo con la cordobesa Paula Torres: ambos cantaron la balada rockera “Alone” de Billy Steinberg and Tom Kelly y a pesar de los elogios que recibió de parte de los coach, Ricardo Montaner optó por dejar al ex policía fuera del certamen, provocando la bronca del público, los cuales se hicieron escuchar en las redes sociales.

Soledad Pastorutti señaló que la “originalidad” en cada interpretación tenía su premio y que por tal razón Carrasco era su favorito. "Cuando se habla de perfección, trabajo, esfuerzo, pasión, dar todo, estudiar, son ustedes, el claro ejemplo de La Voz Argentina, felicitaciones a los dos, lo hicieron increíble", sumó Tini Stoessel segundos después.

Axel sostuvo que era una “batalla muy difícil" y le dio paso a Montaner, quien fue el encargado de elegir a uno de los dos. "Por cualquiera de los dos lados que decida voy a cometer una injusticia porque los dos son extraordinarios”, reconoció el cantante venezolano.

Y sentenció: “Tengo una decisión tomada que no tiene que ver con el desarrollo de esta batalla sino por lo que creo que voy a necesitar en el equipo. Quien sigue en la voz es Paula". Rápidamente, las redes sociales se llenaron en reclamos y hasta insultos contra Montaner.

Miraba el programa únicamente por Pablo. Montaner que hiciste? #LaVozArgentina — Ivo (@IvoCasla_) 6 de noviembre de 2018

Que cagadon te mandaste Montaner, como no lo vas a elegir a Pablo Carrasco? #LaVozArgentina — Ana �� (@Anahi42603426) 6 de noviembre de 2018

No me importa que Pablo Carrasco no haya ganado, produzcanle un disco ya! #LaVozArgentina — Eleonor Rigby (@MargeFemi) 6 de noviembre de 2018

#lavozargentina no pudo haber quedado afuera Pablo Carrasco.. por favor!!! Esa voz es inigualable... que injusticia!!!!���������� — chavo56 (@calurebelde) 6 de noviembre de 2018

ESTOY INDIGNADA, CÓMO ME VAS A SACAR A PABLO CARRASCO, MONTANER????????? QUE TE PASA RICARDOOOOO???? #LaVozArgentina — m a y (@mayespinillo_) 6 de noviembre de 2018

Andate a la concha de tu madre montaner, aguante Pablo Carrasco — Heisenberg �� (@Gastonec18) 6 de noviembre de 2018

“Miraba el programa únicamente por Pablo. ¿Montaner que hiciste?”; “Que cagadón te mandaste Montaner”; “Vergüenza lo que hicieron con Pablo Carrasco”; y “Prodúzcanle un disco igual”, fueron algunos de los furiosos mensajes de los internautas.

La campaña a favor de que Carrasco vuelva.

Fue tal el malestar que originó la eliminación de Carrasco que a través de las redes sociales muchos usuarios además lanzaron una campaña para que vuelvan a incorporarlo en el show, la cual fue compartida a su vez por el protagonista en su cuenta de Facebook.

Pablo Carraco sufrió un terrible accidente laboral hace 15 años cuando se encontraba haciendo tareas de observación con la Policía Federal Argentina. “Me caí en una alcantarilla que no vi y a partir de ahí no caminé más. Tuve un estallido de disco en la zona lumbar y traumatismo de cráneo", reveló el artista, quien hoy se mueve con la ayuda de una muleta.

Según denunció, a raíz del accidente fue dejado con dolores, náuseas y la espalda mal herida en el linving de su casa. Al otro día, su mujer lo llevó al hospital Churruca, donde se atienden a los oficiales de la PFA. “Tengo las pruebas suficientes para comprobar que la policía me hizo abandono de persona y que en el Churruca no me atendieron”, dijo al portal Primeraplana.

Montaner decidió eliminar al ex policía.

Pablo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en reiteradas oportunidades y hasta el día de hoy lleva consigo un neuro estimulador que le disminuye considerablemente el dolor de su espalda y piernas. “Salgo a buscar trabajo de la música porque tengo una capacidad del 80% y no me da trabajo nadie”, señaló el ex policía, que lucha por lograr la pensión por discapacidad.