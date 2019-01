Game of Thrones, Stranger Things y la Casa de Papel: las 9 series más esperadas de 2019

El final de la exitosa tira de HBO, la esperada adaptación de la saga "The Witcher", la tercera parte de la obra liderada por "Eleven" y la primera serie de Disney basada en la Guerra de las Galaxias. Lo más esperado de este año.

El 2019 arrancó con un anunció muy esperado por todos: Netflix inició la cuenta regresiva y dio a conocer la fecha de estreno de "Stranger Things 3" y el teaser de la exitosa serie que no tardó en generar todo tipo de suspicacias y especulaciones entre los fanáticos.

Por esta razón, tras un 2018 repleto de esperados estrenos y decenas de apuestas por parte de las plataformas de streaming, BigBang elaboró una lista de las grandes producciones que llegarán este año y que generan impaciencia entre sus adeptos.

Game of Thrones

Luego de su faltazo durante el 2018, Game of Thrones llegará en abril con su última entrega. La misma contará con seis episodios –los cuales durarán alrededor de 90 minutos- y que pondrán punto y final a uno de los fenómenos más importantes en lo que refiere a entretenimiento. Sin ir más lejos, la serie de HBO es la que más seguidores cosechó en los últimos años.

Stranger Things 3

Netflix anunció que la exitosa serie llegará a nuestras pantallas el 4 de julio de este año, coincidiendo con la celebración del día de la Independencia en EE.UU. De esta manera, a más de un año del estreno de la segunda temporada, “Eleven” y compañía regresarán con nuevos misterios teniendo en cuenta que por el momento poco se sabe del nuevo argumento.

The Mandalorian

Si bien todavía no trascendió su fecha de estreno, la serie de Star Wars a cargo de Disney llegará a finales de 2019 para competir de forma directa contra Amazon, Netflix o HBO con su propio servicio de entretenimiento vía streaming. Esta gran apuesta representa la primera serie, no animada, en introducirnos al basto mundo de La Guerra de las Galaxias.

La propuesta de Disney para este año.

Se trata de una de las series con mayor presupuesto -100 millones de dólares para su primera temporada- superada solo por Game of Thrones. The Mandalorian se ambientará en una periodo de tiempo ficticio entre “El retorno del Jedi” y “El despertar de la fuerza”.

La serie sigue los pasos de un mercenario mandaloriano solitario (como Jango y Boba Fett) en sus viajes por la galaxia antes del nacimiento de la Primera Orden y alejado de la autoridad de la Nueva República.

The Witcher

A finales de mayo, el género de fantasía será el más buscado por los fanáticos gracias al final de The Game of Thrones. Por esta razón, son muchos los que esperan con ansias el estreno de la serie basada en las historias de Andrsej Sapkowski, ya que Netflix anunció que será en este 2019, aunque no anunció o dio muchos más detalles de la fecha elegida.

Henry Cavill -el último Superman- dará vida a Geralt de Rivia, el famoso brujo que consiguió su desmedido éxito gracias a sus famosos juegos en plataformas como Play Station 4.

True Detective

HBO anunció el regreso de True detective después de una larga espera. De gran primera temporada, y floja segunda edición, regresará a la pantalla el 14 de enero con una tercera temporada que promete volver a las raíces. El ganador del Oscar, Mahershala Ali, será el protagonista principal y se pone a los mandos de Nic Pizzolatto en esta nueva prueba.

La Casa de Papel

El tema Bella Ciao cobró gran popularidad luego de esta serie. Atresmedia y Netflix, junto a Vancouver Media, llegaron a un acuerdo para la producción de esta nueva temporada de la exitosa serie española que será estrenada en 2019. O por lo menos así lo anunciaron Miguel Herrán, Alba Flores, Jaime Lorente y Álvaro Morte en un video publicado en Twitter.

The Crown



La vida biopics de la reina Isabel II de Inglaterra llega a un nuevo capítulo en el que tendrá que reponerse de la ausencia de Claire Foy como principal protagonista. En el papel protagónico estará Olivia Colman, acompañada de otras incorporaciones como Tobias Menzies y Helena Bonham Carter. La tercera parte de esta historia se estrenará a lo largo de este año en Netflix.

The Dark Crystal: Age Of Resistance

La precuela de “Cristal Oscuro”, la mítica película de Jim Henson, llegará durante este 2019 de la mano de Netflix. Jim Henson, Taron Egerton, Anya Taylor-Joy y Nathalie Emmanuel prestarán su voz a los tres héroes gelflings que inician esta nueva aventura tras descubrir la fuente del poder de Skeksis. Esta serie llegará tras un año de haber sido anunciada.

Watchmen

HBO busca imponerse este año y después de la ida de un peso pesado como será Game of Thrones, quiere adaptar de manera “libre” la novela gráfica de Alan Moore. Todo un reto que se había propuesto Zack Sydner, pero en forma de película y fiel al original.

Esta vez será Damon Lindelof el que asume la responsabilidad. Si bien se sabe poco de esta nueva adaptación, el reparto cuenta con Regina King, Don Johnson, Louis Gossett Jr., Tim Blake Nelson, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Frances Fisher y Tom Mison, entre otros.