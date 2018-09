Genética privilegiada: Sol Pérez compartió una foto vintage de su mamá y sorprendió a sus fans

Tiempo atrás Sol Pérez reveló que la persona detrás de la cámara que registra sus poses hot es nada más y nada menos que su mamá, Carla. Y ahora, demostró que también heredó gran parte de su genética.

Carla, la mamá de Sol, en su época veinteañera.

Así, la modelo subió a sus stories de Instagram una imagen vintage de su madre, posando en bikini en una playa y mostrando que las curvas son un bien de familia.

"Tranqui, mamá", escribió Sol acompañando la foto en la que Carla parece tener aproximadamente la edad que tiene actualmente la ex chica del clima.

Mamá y amiga

Sumado a su trabajo como maestra jardinera, la mamá de Sol se convirtió en una especie de asistente de su hija. Además de fotografiarla, la acompaña a todas sus presencias en eventos y en las temporadas teatrales de verano.

La mamá de Sol la asiste en su carrera.

"Le regalé una cámara profesional y no le quedó otra que aprender", relató la modelo sobre el rol de Carla en sus fotos sexies. "Elige el ángulo, pone la cámara y saca la foto. A veces, nos peleamos porque ella saca la foto y chau, y no mira si está bien la luz. Pobre, es lo más conmigo. Me ayuda en todo".