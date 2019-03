¿Georgina Barbarossa estafó a Miriam Lanzoni? "¡Se me vino abajo la casa que me vendió!"

La ex de Alejandro Fantino señaló que la casa que el compró a la conductora tiene problemas de humedad y le explotaron los caños de la cocina. "Le escribí ‘¡Georgi!’ y me bloqueó”, señaló.

Miriam Lanzoni regresó este jueves a Los Ángeles de la mañana, en reemplazo de Mariana Brey, y no dudó en disparar contra Georgina Barbarossa, a quien acusó de haberla estafado durante la compra de una casa.

Según reveló la ex de Alejandro Fantino, la conductora le vendió su casa de Colegiales y al descubrir que la casa tiene distintos problemas de cimientos, la bloqueó.

“Es muy linda la casa. Me la entregaron un poquito ahí, pero bueno. Estaba medio enclenque. Me iba a mudar y ese día se me vino abajo la casa. Le escribí ‘¡Georgi!’ y me bloqueó”, señaló Lanzoni, asegurando que el domicilio tiene problemas de humedad y le explotaron los caños de la cocina.

“No me la vendió barata, fue a un precio divino. Estaba amoblada con muebles que tapaban la humedad, tapando caños rotos. Yo soy re confiada y no soy arquitecta. Cuando me iba a mudar, ese día se larga a llover y se me cayó el piso de la cocina porque estaba pegadito con Fastix”, contó.

Además, advirtió que esto sucedió después de que ella le pagó a Barbarossa. “También le había comprado unos aires y no funcionan. Le escribí, le puse ‘Georgi, no andan’. ‘No sé, no es mi culpa’, me respondió y me bloqueó. Le mandé mil mensajes pero no los estaría leyendo”, aseguró.

Y agregó: “Yo no la conozco, sé que estaba con problemas. Me bloqueó por el reclamo. Me dijo que ella no era meteoróloga por el tema de la lluvia. Le pagué los aires, pero no andan. Me los vendió porque si no tenía que sacarlos. Es una casa muy grande y eran diez”.

Fue entonces que Lanzoni remarco que ahora tiene cuatro meses de obras. “Le tengo que hacer todo un techo que se llueve en la cocina. Está rajado”, cerró.