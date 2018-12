Geraldine Neumann denunció penalmente a Ariel Rodríguez Palacios por maltrato y abuso de poder

Días atrás, Geraldine Neumann, la hermana de Nicole, decidió hacer una fuerte denuncia por acoso, malos tratos y abuso de poder contra Ariel Rodríguez Palacios, el cocinero que actualmente conduce Qué mañana!, el ciclo que se emite por canal Nueve.

Si bien la panelista primero optó por hacer pública estas acusaciones, en las últimas horas formalizó su denuncia en la UFEM, la fiscalía especializada en casos de violencia de género.

Nicole y su hermana, Geraldine.

Según relató la propia modelo en diálogo con Pamela a la tarde, aunque evitó dar detalles de los constantes maltratos que sufrió a manos de Rodríguez Palacios, dijo que realizó una denuncia contra el cocinero en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).

“Yo estoy bien, bastante movilizada. No me fue fácil, como dije en el posteo yo no soy de exponer las cosas y armar lio. Soy bastante tranquila y me gusta mantener mis cosas dentro de la intimidad”, describió Geraldine al ser consultada sobre la denuncia.

De esta manera, explicó que quedó conmovida con el relato de Thelma Fardín hace dos semanas y que por esa misma razón decidió relatar su padecimiento en manos del conductor: “La parte más difícil es cuando uno dice ´basta, lo voy a decir´. Más que nada lo voy a decir porque sé que sigue pasando”.

Y siguió: “Yo no estoy acostumbrada a recibir mensajes en las redes sociales, diciéndome cosas horribles como me pasó. A raíz del posteo me llegaron un montón de mensajes horribles de hombres y mujeres diciéndome como iba a poner eso de una persona que cocinaba tan bien”.

Ante los llamativos mensajes que le llegaron a raíz de su denuncia contra el conductor, aclaró que lo que ella cuestiona son sus tratos profesionales y no si cocina bien o mal. “Yo conté mi experiencia. Me llegaron un montón de mensajes de gente que le pasó lo mismo estudiando en la escuela con él o de invitados en programas donde él era conductor”, detalló.

Y sumó: “A mí lo que me pasó es que al principio del programa, las primeras semanas, había cosas que me ponían incomodas. Por ejemplo, desfilar y que señale mi cola, que dé a entender lo ´bien que la pasamos anoche´... Le dejé en claro que a mí no me gustaban esos chistes, yo estoy casada, no me interesa jugar ese juego y era un programa que me encantaba hacer”.

Bajo este panorama, la hermana de Nicole explicó que tuvo la oportunidad de hablar con sus antiguos compañeros y afirmó que “todo el mundo tiene miedo de perder su trabajo”. “Sentí la responsabilidad de animarme, de ser la primera en hablar. Ojalá no sea la única, porque lamentablemente se necesitan muchas voces para entender un mensaje”, dijo.

Por otra parte, frente a la defensa de Rodríguez Palacios –quien negó las acusaciones y aseguró estar “sorprendido” - Geraldine disparó: “Él no se hizo cargo, le restó importancia y dijo que las cosas están un poco corridas de lugar, que no sé qué significa. Entiendo que no tiene la gravedad de otro tipo de abuso, pero son cosas que no tienen que pasar”.

Por último, detalló que en la denuncia manifestó todo lo que vivió, “todo el año de destrato y demás”. “Yo espero que esto deje de pasar, por eso fui a hacer la denuncia. Me parece que es importante darle una formalidad y ser respetuosa con los tiempos de la Justicia. A veces la gente necesita que alguien se anime, para animarse a hablar”, cerró.

Cabe destacar que a través de las redes sociales, Geraldine había señalado que sufrió maltrato psicológico, acoso y abuso de poder de parte de Ariel Rodríguez Palacios mientras eran parte de Que mañana, el ciclo que se emitía por Canal 9.