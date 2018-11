Gladys La Bomba Tucumana denunció a su novio por "violencia de género", pero después se arrepintió

Cansada de maltratos, Gladys La Bomba Tucumana decidió denunciar por violencia de género en la Comisaría 12 de Tucumán a Sebastián Escacena, su actual pareja, quien el año pasado había sido acusado públicamente de golpear a varios de los fans de Micaela Viciconte a la salida del Bailando 2017, tras una discusión que había tenido en ese momento la cantante con la novia de Fabián Cubero.

La mediática, que había vuelto a la pista del certamen conducido por Marcelo Tinelli en reemplazo de Esmeralda Mitre, rompió el silencio y detalló por qué razón decidió denunciarlo. “Tuvimos una discusión como cualquier pareja, como todos los días. Yo no tengo paciencia, me sobresalto rápido y quería que se fuera de mi casa y él no se quería ir”, contó.

Sebastián Escacena junto a La Bomba.

Y siguió: “Quería que se fuera ya. Como no quería, me fui a la seccional. Y lo único que ha hecho la policía es contarle a todo el mundo que he ido a la comisaría. No han hecho nada. Nunca en la vida me tocó, Sebastián. No es agresivo, yo soy la loca”.

Según la cantante de música tropical, está cansada de su pareja, que al intentar “cuidarla”, no la deje salir de la comodidad de su hogar. “Estoy cansada porque él por cuidarme demasiado ya no puedo ir al súper, a la peluquería, porque me lleva él. Lo considero una obsesión”, dijo.

Y agregó: “Jamás en la vida me ha tocado, que quede clarísimo. Hace cinco años que estamos juntos, es una excelente persona. Es un tema muy serio y la policía lo que hizo fue contarle a todo el mundo. Soy una persona muy visceral y me dejé llevar por el impulso”.

En ese marco, Gladys manifestó que “quería que se fuera en ese momento” y sostuvo que la policía de la Comisaría 12 de Tucumán “es muy malvada”. “Estoy cansada y harta de que viva para mí. Yo quería que saliera de mi casa, nada más. Era lo único que deseaba porque no quería seguir discutiendo porque no puedo ir al súper”, sumó.

Llama la atención el descargo de la cantante, ya que en la denuncia La Bomba sostuvo que sufrió maltrato “físico, verbal y psicológico" de parte de Escacena. “Los primeros años fueron de alegría y felicidad pero al transcurrir el tiempo el cariño hacia él se fue diluyendo ya que comenzó a mostrarse como realmente es su carácter”, dice una parte de la denuncia.

Según el portal tucumano Tucsinfiltro, la artista sostuvo que su pareja “es un hombre manipulador, que constantemente me agrede con palabras obscenas e irreproducibles, causándome traumas psicológicos, por tal situación me encuentro en tratamiento médico, que por esa razón muchas veces le pedí amablemente que se vaya de mi casa”.

A su vez, en el escrito La Bomba remarcó que su “salud y la de mi grupo familiar se ven comprometidos, ya que Sebastián, es atrevido y que no hace nada por buscar un trabajo, que se dedica solo a la timba y salir con sus amigos, a jugar al fútbol, que bebe bebidas alcohólicas y muchas veces llegó hasta dañarme mi vehículo”.

Por último, en la denuncia La Bomba, cansada de la situación, advirtió que no es la primera vez que lo denuncia y aclaró: “Lo hago ahora por mi integridad física. Me siento presa de este hombre, a veces…. no me deja ni ir al supermercado”. A pesar de esto, en diálogo con Los Ángeles a la mañana, Gladys desestimó su propia denuncia e intentó traer calma.

Si sufrís violencia de género llamá al 144.