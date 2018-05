Golpe de nocaut: la Justicia le dio la derecha a "La Mole" y Tinelli tuvo que salir a disculparse

La Justicia le dio la derecha al ex boxeador en medio de la pelea que se había originado por las carreras de perros.

Todo comenzó a comienzos del 2017, cuando el Bailando por un sueño estaba a punto de salir al aire. Marcelo Tinelli había dado por sentado en las redes sociales que Fabio “La Mole” Moli, el ex campeón de la edición de 2010, iba a ser parte de la competencia.

Pero horas después el propio conductor decidió bajarle el pulgar al ex boxeador por su afición a las carreras de Galgos. “Creí entender que La Mole había reflexionado, pero sus recientes declaraciones muestran todo lo contrario”, había explicado en su descargo.

La Mole fue el ganador del Bailando 2010.

Lo cierto es que esto derivó en una demanda legal por "injurias, destrato y agravio" de La Mole contra Tinelli. Según el abogado del ex boxeador, Carlos Nayi, el conductor había dicho que el ex pugilista hacía “apología del delito”, algo que para el letrado no era cierto.

El tiempo pasó y, finalmente, la Justicia le terminó dando la razón a La Mole, por lo que Tinelli tuvo que publicar en su cuenta de Twitter un extenso pedido de disculpas. “Públicamente manifiesto que las expresiones que han motivado la ofensa del señor Moli, no han tenido por objeto agraviarlo, calumniarlo ni ofender de manera alguna su buen nombre y honor”, escribió.

El pedido de disculpas de Tinelli a La Mole.

Al mismo tiempo, en el extenso comunicado que dio a conocer en las redes sociales, Tinelli asegura que llegó a un acuerdo con el ex boxeador luego de que éste aceptara su pedido de disculpas. “Mis expresiones vinculadas a las carreras de galgos jamás tuvieron como propósito ofenderlo y adjudicarle delito alguno”, agregó el hombre de Bolívar.

Y continuó: “No tengo duda alguna sobre sus cualidades personales, morales y profesionales, las cuales aprovecho la oportunidad para destacarlas. No puedo más que ratificarle mi aprecio y que lo considero una persona de bien. Podemos tener posturas distintas…pero se deriva de ello que cambie mi apreciación personal hacia él”.

El comentario de Tinelli que desató la furia de La Mole.

Al enterarse de este descargo, “La Mole” Moli hizo lo propio y rompió el silencio en el Show de la mañana, el ciclo que se emite por El Doce de Córdoba."Nos dijimos de todo, conversamos de todo. Yo tenía muchas cosas para decirle, él no tanto, pero la verdad es que estoy contento. No era una batalla fácil y ahora creemos de vuelta en la Justicia”, relató Moli.

A su vez, el ex campeón del Bailando sostuvo que “nunca fui un maltratador, ni un pegador de perros” y reveló que no recibió ningún resarcimiento económico. “Nunca quise una moneda. Quería que se retractara, que me pidiera disculpas…logré lo que yo quería”, detalló y aseguró que su futuro está lejos del certamen de baile que conduce Tinelli.

La Mole llegó a tener 16 galgos en Córdoba.

Tras la denuncia de La Mole, las fechas de audiencia dictadas por la Justicia para intentar resolver este problema sin la necesidad de ir a juicio fueron pasando. Mientras que La Mole dijo presente en cada una de las audiencias pactadas, el conductor prefirió no ir y, en su lugar, envió un escrito o a sus abogados. En total hubo tres instancias en las que no se llegó a ningún acuerdo, hasta hoy.