Golpes y denuncias: se filtró un polémico audio de la ex del hermano de Pampita

Victoria Garay reveló que fue brutalmente golpeada por su ex pareja, Guillermo Ardohain (34), el hermano de Pampita, el último fin de semana. Según la modelo de 18 años, el odontólogo la agarró del cuello, la apoyó contra el vidrio del auto y la ahorcó. “Cuando me lo quiero sacar de encima, me vuelve a tirar contra el vidrio y me golpeó”, explicó.

Victoria Garay, con el rostro lastimado.

Sin embargo, está historia es muy diferente a lo que le contó Guillermo a su entorno. Tras el crudo testimonio de Garay, el hermano de Pampita habló sobre esta situación a través de Ángeles Balbiani, amiga de la modelo y panelista de Nosotros a la mañana. "Guillermo no quiere hablar. Ayer quise hablar con él, comunicarme para ver cómo estaba”, dijo.

Y continuó: “Me contó que ayer, a las 20.30, fue con un abogado a la oficina de violencia de género e hizo una denuncia". Acto seguido, Balbiani hizo pública una imagen de Guillermo con un visible golpe en el rostro y agregó que él le contó a la Policía "los episodios que se suscitaron el viernes por la noche, por qué ella está marcada y él está marcado".

El rostro de Guillermo, maltratado.

Casi en simultáneo, comenzó a circular un audio en las redes sociales que corresponde a la ex cuñada de Pampita, en donde les cuenta a sus amigas –entre risas- que irán algunos periodistas a su casa y les pide que la apoyen en sus declaraciones contra el hermano de la modelo.

“Si querías venir, venite. Van a venir un montón de periodistas más. Recién van llegando. Si querés, venite y de pasó salen las dos ahí apoyándome. Yo ahora te digo lo que tenés que decir por si te llegan a hacer hablar”, se la escucha decir a Victoria Garay en un audio de WhatsApp.

El hermano de Pampita fue denunciado mediáticamente por violencia de género por Victoria Garay, su ex novia, quien pese a que no le tomaron su denuncia le aseguró a la Policía que Guillermo Ardohain la maltrató física y verbalmente el viernes por la noche.