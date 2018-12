Granata se defendió de los insultos y Barón la sepultó: "Bancas una ley que deja morir a mujeres"

Amalia Granata quedó casi en simultáneo a la denuncia que le hizo Thelma Fardin a Juan Darthés en el centro de la polémica, por cuestionar la conferencia de prensa que realizó el colectivo Actrices Argentinas en apoyo a la actriz de 26 años.

“Hay algo que me hace ruido. Van a escrachar a una persona que la Justicia no determinó si es culpable”, dijo la actual panelista.

Al mismo tiempo, agregó: “Yo soy la primera que quiero hacer de esto un colectivo de mujeres, no ideológico. Si ves la gacetilla y los tweets, en todo están ellas con los pañuelos verdes. Entonces, ellas hacen de esto una lucha reducida de un colectivo reducido con esa ideología”. Cabe resaltar que Granata es una de las pocas mujeres conocidas que se pronunció abiertamente en contra del aborto.

A raíz de estos comentarios, advirtió que comenzó a recibir una catarata de tuits, con insultos y todo tipo de hostigamiento, razón por la cual realizó un descargo en las redes sociales en donde recorrió todos los momentos de su carrera en los que fue señalada como “put..,trol…gato y vividora” por el simple hecho de defender y luchar contra el "sistema machista".

Año 2003 cuento que me acoste con un hombre pq me gustaba pq la pase bien pq era adulta y LIBRE y lo hice en forma responsable, TODAS las MUJERES me acusaron y me señalaban de Trola,gato,puta,prostituta y fui discriminada y humillada por eso ���� — Amalia Granata ���� (@AmelieGranata) 12 de diciembre de 2018

Por ejemplo, Granada recordó el affaire que vivió con Robbie Williams hace ya 15 largos años, lo que motivo una fuerte y contundente respuesta de parte de Jimena Barón. “Año 2003 cuento que me acosté con un hombre porque me gustaba, porque la pase bien, porque era adulta, libre y lo hice en forma responsable”, escribió en su cuenta de Twitter.

Chapéu al pt a Robbie ���� yo me tiraba d paloma tmb! después la empezaste a pifiar, bancando una ley q deja morir a la mujeres y cuestionando violadores mientras bardeas al feminismo cuando nosotras solo estamos ocupadas en apoyar a mujeres q por ejemplo, fueron violadas de niñas. https://t.co/g1PMyHxLwG — Jimena Baron (@baronjimena) 13 de diciembre de 2018

Y sumó: “Todas las mujeres me acusaron y me señalaban de tro…, gato, put.., prostituta y fui discriminada y humillada por eso”. Lejos de entender la postura de Amalia, Barón recogió el guante y le respondió: “Chapéu al pet…a Robbie, yo me tiraba de paloma también”.

En ese marco, sin piedad, disparó: “Después la empezaste a pifiar, bancando una ley que deja morir a la mujeres y cuestionando violadores, mientras bardeas al feminismo cuando nosotras solo estamos ocupadas en apoyar a mujeres q por ejemplo, fueron violadas de niñas”.

REPITO por ultima vez( ����comprendan lo q escribo porque si no es imposible) jamas me puse ni me pondre del lado del hdp del abusador pero tenemos que llevarlo a la justicia para q se pudra en la carcel porque si no queda en un debate de panel en la tv

Gracias y luz para TODAS — Amalia Granata ���� (@AmelieGranata) 13 de diciembre de 2018

Lejos de comenzar una guerra sin cuartel con la cantante y actriz, Granata prefirió hacerse a un costado y aclarar: “Comprendan lo que escribo porque si no es imposible. Jamás me puse ni me pondré del lado del hijo de put… del abusador, pero tenemos que llevarlo a la justicia para que se pudra en la cárcel, porque si no queda en un debate de panel en la televisión”.

El descargo completo de Amalia Granata

Entiendo que las nuevas generaciones terminaron el secundario sin poder comprender textos, por eso voy a tratar de explicarle en varios tuits de manera muy simple para que entiendan quien viene luchando desde hace más de 15 años en los medios contra el sistema machista.

En el año 2003 cuento que me acosté con un hombre porque me gustaba, porque la pase bien, porque era adulta, libre y lo hice en forma responsable, Todas las mujeres me acusaron y me señalaban de tro…, gato, put.., prostituta y fui discriminada y humillada por eso.

En ese momento me discriminaron y me despreciaron tanto que me fui a vivir a otro país más machista, en el cual la pase peor y me volví. En 2006 entro a GH, fui la única de la casa que en su cara le dije al Roña Castro lo que todas la mujeres de la casa estábamos padeciendo de él.

Año 2007, me vuelvo de Rumania embarazada de dos meses. Sola me tome dos aviones y un micro sin plata, sin trabajo, sin casa a Rosario. Después de que viví un episodio violento del cual decidí no volver nunca más.

Año 2008 voy a la justicia y luego a los medios a reclamar la cuota alimentaria de mi hija. Me trataron de put…,gato, vividora, ´te embarazaste para sacarle la plata, jubilación de por vida, anda a labura´, Todas las críticas y hostigamiento venían de mujeres.

Año 2010 me enfrento a un ser nefasto llamado Aníbal Fernández, él teniendo mucho poder me como el ninguneo de este señor que creía que por ser mujer no podía razonar, pensar, preguntar, ni les cuento lo que me generó: me puteó y ni hablar del colectivo K.

Ese mismo año, me peleo con (Ricardo) Fort en ShowMatch y quedo afuera del concurso por defender a la novia que él tenía en ese momento, que era maltratada constantemente por él en el programa y nadie, pero nadie, hacía nada.

Y me vienen a tratar a mí de machista y que no defiendo al género, Chicas, hace años que vengo padeciendo el sistema inmundo de los hombres y nunca me calle. Fue por ustedes que yo me la banqué, me la banco y me la sigo bancando sola todos los días de mi vida.

Lamento en el alma que su lucha por el género se reduzca a pañuelo verde o un pañuelo celeste. Jamás me puse ni me pondré del lado del hdp del abusador, pero tenemos que llevarlo a la justicia para que se pudra en la cárcel, porque si no queda en un debate de panel en la tv.