Grano-Gate: una modelo aniquiló a Axel, el cantante se defendió y le salieron con los tapones de punta

El Grano-Gate que protagonizaron el cantante Axel y la modelo Carolina Molinari sumó un nuevo capítulo cuando el artista la acusó de “buscar fama”, dando a entender que el episodio no había sucedido.

Rápida de reflejos, Molinari le respondió el tweet: “Ayer te mande varios Whatsapp porque me hago cargo de lo que digo, pero nunca me respondiste. Si te molesto la anécdota que conté, que fue real y vos estabas presente, te pido disculpas; pero que te refieras a mí como mentirosa busca fama me parece muy injusto. Saludos”.

El intercambio de tuits entre el cantante y la modelo.

La polémica se originó cuando Molinari contó una anécdota que vivió cuando fue seleccionada para el vídeoclip Tu amor por siempre del cantante. "Hace un montón de tiempo hice un casting para hacer un videoclip de Axel y quedé elegida. El día de la filmación me hicieron esperar mil horas porque él no llegó a tiempo. Hasta que empezamos a grabar el video. Yo parada y el cantaba atrás mío. Lo sentía, pero era como si él no estuviera", relató.

El cantante está en el centro de la polémica.

"En un momento, me dijeron: 'Bueno, sácate los zapatos', después 'bueno, sácate las zapatillas'. Viene el director y me dice 'hay un problema', '¿cuál es el problema?', 'Axel me dice que tenés un grano acá (en la mejilla)'. Y era mentira, yo no tenía ningún grano. Entonces le dije: 'No, bueno, si hay un tema con la altura está todo bien'. 'No, bueno, sí; vamos a cambiar la modelo', me dijo", concluyó su anécdota la modelo.