"Grasún-gate": el desaire de las “famosas cool” a Sol Pérez y la respuesta de la chica del clima

La chica del clima fue invitada a la ceremonia, pero algunas actrices no le dieron la mejor de las bienvenidas.

El club de las “famosas cool” dio de qué hablar una vez más en la ceremonia de los Martín Fierro. Y, aunque fue una fiesta en donde se impuso el mensaje del empoderamiento femenino en muchos discursos, fueron muchas las invitadas que miraron de reojo y criticaron con ferocidad por lo bajo la elección de vestuario de Sol Pérez.

A Sol Pérez no le importaron las críticas y disfrutó de la noche de los Martín Fierro a pleno.

La chica del clima fue invitada al evento de APTRA y eligó un conjunto de dos piezas súper llamativo. Transparencias, un gran escote y un profundo tajo en su falda, fueron algunos de los condimentos de la elección de vestuario de la rubia.

“Medio grasún viene este año”, se la escuchó decir a una actriz “top” que estuvo sentada en una de las mesas principales. La mayoría de sus compañeras asintió con la cabeza. De lejos, sin saber qué es lo que decían sobre ella, se la podía ver a Sol, disfrutando de la noche.

Pero la chica del clima no sólo recibió el bullying de las famosas. En las redes sociales también la mataron por el look que eligió. “Nació y va a morir groncha”, disparó una usuaria desde Twitter. “Cuando pienso que Sol Pérez no puede ser más groncha veo otra foto y… siempre se puede ser más groncha”, aportó otra.

Hay que vestirse para gustarse a uno mismo no a los demás. Fomentamos la agresión, el caretaje, el vivir para gustarle al resto. Que triste vivir así. Yo vivo para sentirme bien conmigo misma https://t.co/7zVNqgpaGj — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 4 de junio de 2018

