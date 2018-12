Griselda Siciliani le contestó a Darthés: "¡La estás violando otra vez!”

Luego de la denuncia que le hizo Thelma Fardín por “abuso sexual con acceso carnal” en Nicaragua, se dio a conocer un polémico comunicado que Juan Darthés hizo circular ante sus más íntimos amigos y familiares por WhatsApp. “Es mejor defender a una ‘mentirosa’ que a un ‘violador’”, le escribió el ex protagonista de Simona a sus allegados más cercanos.

Le decís mentirosa a la niña que violaste!!! La estás violando otra vez!!!#BastaYA — griselda siciliani (@grisici) 13 de diciembre de 2018

Este mensaje tuvo una gran repercusión en el medio y recibió todo tipo de críticas de parte del ambiente artístico. Y uno de los mensajes más fuertes fue el que escribió Griselda Siciliani, quien desde un primer momento se mostró a favor de quienes denunciaron penal y públicamente al actor, y aseguró que ella misma sufrió todo tipo de maltratos de su parte.

En este contexto, la ex mujer de Adrián Suar remarcó: “¡Le decís mentirosa a la niña que violaste! ¡La estás violando otra vez!”. Pero Siciliani no fue la única en arremeter contra el actor, ya que figuras como Carla Peterson o Muriel Santa Ana utilizaron las redes sociales para cuestionar la defensa que realizó éste durante una entrevista que le brindó a canal América.

En la misma, Darthés sostuvo que nunca violó ni acosó a nadie. "¡Nunca! No sé qué pasó con Thelma. Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba, yo la saqué de la habitación. Le dije ´¿estás loca? ¿qué te pasa?´. Le dije que tenía novio, que yo era un tipo grande, fui yo quien le dijo que mis hijos tenían la misma edad que ella. ¡Por Dios!", dijo el actor.

Iremos a la justicia! Hoy no se presentó en tribunales. Asco. — carla peterson (@carlapetersonA) 13 de diciembre de 2018

Iremos a la justicia! Hoy no se presentó en tribunales. Asco. — carla peterson (@carlapetersonA) 13 de diciembre de 2018

Y agregó: "¿Cómo puedo hacer una cosa así? Thelma golpeó la puerta para decirme que no le funcionaba la llave, que quería llamar del teléfono mío para que le dieran otra. Ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso".

A raíz de este descargo, Peterson no dudó en calificarlo como un "sorete" y cuestionó: "´¡Iremos a la justicia!´ Hoy no se presentó en tribunales. Asco. Cerdo. Sorete. Hijo de la mierda". En esa línea, Muriel Santa Ana se limitó a remarcar: "Acabo de ver por segunda vez cómo se declara culpable JD (por Juan Darthés)".

Acabo de ver por segunda vez cómo se declara culpable JD. — Muriel Santa Ana (@murielsantaok) 13 de diciembre de 2018

“Vos tenes novio” dice que le dijo. A una nena que entra en tu cuarto le decís eso? Eso no sería el problema, el problema sería que era una nena. Que manera de pisarse. — malena pichot (@malepichot) 13 de diciembre de 2018

Cabe destacar que este jueves, Darthés no asistió a la audiencia de conciliación con Calu Rivero, en el marco de la demanda que le había iniciad el propio actor acusándola de "manchar su buen nombre y honor", por la denuncia de abuso que le hizo la actriz.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viable para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 13 de diciembre de 2018

Fue entonces que se dio a conocer el llamativo mensaje que el actor le envió a sus amigos a través de WhatsApp. “La verdad es que es muy triste. Lo fácil que es darle RT, o publicar algo en su historia, sin medir las consecuencias de sus actos. La gente juzga, con un mínimo conocimiento sobre una cuestión, con solo ver un video, con solo un comentario”, dijo Darthés.

Y siguió: "Todos buscamos justicia, que se haga el bien social, y lo único que estamos logrando es herir a una persona, arruinar su carrera y separar su familia. Creo que lo correcto es dejar que la Justicia haga su trabajo, la veracidad o falsedad de los hechos, y en base a eso generar un movimiento social”.

El mensaje de Darthés a su círculo íntimo.

Según su postura, “es mejor defender a una ‘mentirosa’ que a un ‘violador’, porque si de hecho la persona resulta ser inocente realmente, las consecuencias de los actos que no cometió ya habrán destruido su vida”. Mientras tanto, la abogada Raquel Hermida contó que su estudio maneja una nueva causa, del mismo nivel de gravedad, contra el actor.