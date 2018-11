Show Intrusos Griselda Siciliani volvió a la carga contra Juan Darthés y habló del maltrato en "Patito feo" La actriz rememoró sus épocas trabajando junto al denunciado actor. 21 de Noviembre 2018 · 14:40hs

Tiempo atrás, Griselda Siciliani afirmó que la pasó "mal" trabajando en Patito Feo al lado de Juan Darthés, acusado de acoso sexual por Calu Rivero.

Siciliani aseguró que percibió "algo raro" trabajando cerca de Darthés. Y ahora volvió sobre el tema en diálogo con Jorge Rial en Intrusos, aunque remarcó que su episodio con el actor no fue similar al vivido por su colega. Silencio total "No me acosó, pero percibí algo raro", explicó Siciliani en relación a sus momentos cerca de Darthés. "Cuando a él no le gustaba algo, no tenía trato conmigo. Entonces decidí no hablarle más".

En ese sentido, agregó que decidió apoyar a Calu ya que le pareció que "no la tomaban en serio" en sus acusaciones. "No me podía quedar callada cuidando mi 'quintita' si veía que lo que ella decía era cierto", agregó.