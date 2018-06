Habló la tercera en discordia: Sol Pérez dijo que le encantaría ser pareja de Fede en el Bailando

Sin que nadie lo advirtiera, Federico Bal y Laurita Fernández anunciaron hace algunos días que se separaron definitivamente. Aunque ninguno de los dos habló de los motivos particulares que llevaron a la ruptura, lo cierto es que apareció un rumor que indicaba que el verdadero motivo de la pelea había sido una infidelidad del actor con Sol Pérez.

Aunque la rubia negó cualquier tipo de acercamiento con el hijo de Carmen Barbieri, recientemente la panelista aseguró que tiene muy buena relación con Bal y que le encantaría ser pareja de él en el certamen Bailando por un sueño.

Sol Pérez confesó que le encantaría bailar con Federico Bal en ShowMatch.

"No me sorprende que me hayan vinculado con Fede porque era lo más fácil, lo obvio", dijo este viernes Sol Pérez en diálogo con Intrusos. Allí, la ex "chica del clima" sostuvo que sale con alguien, pero que prefiere no develar su nombre porque en realidad no está de novia.

Sin embargo, cuando le preguntaron por la existencia de un romance con Bal, Pérez negó tener una relación con él en el presente, aunque aseguró que en el futuro nadie sabe lo que puede pasar.

"Fede ni siquiera saber dónde vivo, nunca vino a mi casa y nunca le dije que me pase a buscar por ningún lado, yo tampoco fui a su casa, sé donde vive porque una vez que él no tenía registro lo pasé a buscar para ir a ensayar", agregó la rubia, y aclaró que el actor le mandó un mensaje para pedirle si lo podía ir a buscar porque estaba sin auto y tenían que ensayar juntos una escena de la obra teatral Magnifica.

Además, cuando le preguntaron por su participación en el Bailando, la mediática confesó que le "encantaría" bailar con Bal porque en el teatro se llevan muy bien.

Federico Bal y Sol Pérez son compañeros en la obra teatral Magnifica.

"Laura también me cae re bien, yo no tengo problemas con nadie porque nunca me meto con las parejas", aclaró por último para dejar tranquila a Fernández.

El descargo de Bal

"Solo quiero decir que fue una separación consensuada, con mucho amor y mucha tristeza", aseguró en comunicación con Intrusos, al mismo tiempo que aclaró que nunca tuvo nada con su compañera Sol Pérez.

Además, aclaró que Laurita Fernández nunca lo investigó ni le revisó el teléfono, y que todos los rumores que se dicen son puras mentiras.

Por último, explicó que se él y la bailarina se separaron porque sus caminos ahrora no transitan por los mismos lados, y que la realidad es que se encuentra muy dolido por todo lo ocurrido.