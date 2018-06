¡Hay foto! Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, juntos por primera vez en una película

Ambos protagonizan Once Upon a Time in Hollywood, bajo la dirección de Quentin Tarantino. El filme se estrenará el año próximo.

Leonardo DiCaprio le brindó un especial regalo a sus seguidores de Instagram publicando una fotografía nada más y nada menos que junto a Brad Pitt en el set de Once Upon a Time in Hollywood, el filme en el que comparten cartel por primera vez de la mano de Quentin Tarantino.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida de Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 27 Jun, 2018 a las 6:00 PDT

La trama de la película transcurre en 1969 y sobrevuela el brutal asesinato de la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, por parte de un grupo de seguidores del líder criminal Charles Manson.

En ese marco, DiCaprio interpreta a un actor de televisión que lucha por conseguir el éxito en Hollywood acompañado por su doble de riesgo, encarnado por Pitt.

Un elenco de peso

En el filme, Margot Robbie encara el papel de Tate, y también actuán -entre otros- Timothy Olyphant, Al Pacino, Burt Reynolds, Luke Perry, Dakota Fanning, Tim Roth y Michael Madsen.

Once Upon a Time in Hollywood se estrenará en agosto del 2019 y podría ser la penúltima producción en la carrera de Tarantino, quien aseguró que se retirará una vez filmada su décima película.