¿Hay romance entre Fede Bal y Sol Pérez? "Ella es una mujer hermosa y ambos estamos solteros"

Además, el hijo de Carmen Barbieri se refirió a la decisión de Calu Rivero de bajarse del programa PH porque no quería compartir mesa con alguien que fue acusado de violencia de género.

El miércoles por la noche se estrenó “Nuevamente juntos, un amor de revista”, el espectáculo protagonizado por Carmen Barbieri, Santiago Bal y Federico Bal en el teatro Atlas de Mar del Plata.

La apuesta dirigida por el ex de Laurita Fernández, una de las más importantes de esta temporada, incluye cuadros musicales, homenajes, monólogos y sketches cómicos.

Como grandes apuestas, Fede decidió confiar en las figuras de Sol Pérez y Mica Viciconte –ambas de ultimo paso por el Bailando- para darle más visibilidad a la función. Y hasta el momento, le viene funcionando de lujo. La obra debutó a sala llena y en las últimas horas, como es habitual en el verano, comenzó a correr el rumor de un supuesto affaire entre el actor y la ex chica del clima.

Según relataron allegados a ambos, están más cerca de lo que acostumbran. Salen a comer y realizan más de una actividad juntos por fuera de los ensayos. Lejos de esquivar estas versiones, Fede Bal no solo no las desmintió sino que dejó la puerta abierta a un futuro romance: “¿A qué hombre no le gusta Sol Pérez? Es una mujer hermosa y ambos estamos solteros”.

En diálogo con el ciclo Todas las tardes, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal reconoció que Sol estuvo en su casa hace pocos días viendo el partido de River-Kashima. “No pasa nada entre nosotros. Ella es una mujer hermosa, ella sabe que lo es y yo ya se lo dije alguna vez. No me dio bola todavía. Si hago algo, voy a tratar que no se enteren”, señaló el actor.

Lejos de la postura de Fede, Sol Pérez desmintió rotundamente el romance y aseguró que está acostumbrada a que en esta época la vinculen con alguien. “Estoy acostumbrada. Creo que siempre que arrancamos una función se dicen estas cosas. Era obvio que iba a pasar. Yo estoy sola, me separé hace tiempo ya”, explicó la ex Bailando en conversación con Incorrectas.

Sin embargo, si bien rechazó los rumores de noviazgo con el hijo de Carmen, Sol aseguró que los romances de verano “son lo mejor”. “Hay que disfrutar, irse de joda. Estoy bastante tranquila, pero mi joda es irme con el elenco a bailar, tomar algo y después lo que dé. A mi Fede no se me tiró nunca en la vida. Nos llevamos muy bien y tenemos buena relación”, sentenció.

Fede Bal y su respuesta para Calu Rivero

Los últimos días de noviembre, Calu Rivero había sido invitada al programa PH, podemos hablar. Sin embargo, la actriz tomó la decisión de bajarse a último momento y desde Intrusos señalaron por aquel entonces que se debió a que no quería compartir mesa con Fede Bal y El Polaco, ambos en su momento denunciados por sus ex parejas por violencia de género.

Al ser consultado por Intrusos sobre este hecho, Fede manifestó: “Entiendo y respeto su posición. Lo que le digo a Calu es que las cosas no fueron como ella piensa. Por eso judicialicé el tema, para limpiar mi imagen de algo que estaban instalando, que era nada que ver. Pero si ella sigue con la convicción, no tengo nada para decirle".

Cabe destacar que en abril de 2017 tanto Fede como Barbie fueron sobreseídos por el juez de primera instancia Walter José Candela, del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 61. "No me interesa mandarle ningún mensaje (a Calu Rivero), respeto su posición y está en todo su derecho en no compartir un programa conmigo”, sostuvo el actor.

Y sentenció: “Lo que le cuento es que está un poquito equivocada porque las cosas no fueron como ella piensa. Y respeto muchísimo su posición y su campaña, todo lo que denunció, lo que dijo de Juan (Darthés). Está bien que las mujeres hablen".