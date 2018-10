Hipócrita y busca puterío: la furia de Anamá Ferreira contra Luciana Salazar

El paso de Anamá Ferreira por el Bailando por un sueño fue breve y polémico. La ex modelo brasileña tuvo cruces de todo tipo, sobre todo con el jurado por los bajos y lógicos puntajes que le pusieron en cada gala, y terminó siendo eliminada a través del teléfono por Benjamín Alfonso.

Anamá estalló contra Luciana Salazar y su programa.

El tiempo pasó y Anamá volvió a la pantalla chica para ser entrevistada por Luciana Salazar en Chismosesnet, el ciclo que conduce la ex de Martín Redrado por la señal de Net TV. Pero las cosas no terminaron bien para la rubia, ya que al igual que a Pampita con Jey Mammón la entrevista se le salió de control y terminó protagonizando un fuerte ida y vuelta con la brasileña en las redes.

Recién salgo del programa @chismosesnet de @lulipop07 . Me hicieron una entrevista horrible. Tan grande fue la falta de respeto que me tuve que ir. Ojala no le hagan pasar lo mismo a ningún otro artista. Me llevaron ahí y me quisieron hacer hablar con MI EX en vivo. (Sigo...) — Anama Ferreira �� (@AnamaFerreira) 16 de octubre de 2018

Todo se debió a las preguntas que le hizo Luli a Anamá durante su visita sobre su ex pareja, Marcelo Mascaro, y a la intención de este de poder hablar con ella para retomar el vínculo amoroso. Cabe recordar que el empresario había llorado días atrás en televisión asegurando desconocer la razón por la que la ex participante del Bailando por un sueño había terminado al relación.

Recién salgo del programa @chismosesnet de @lulipop07 . Me hicieron una entrevista horrible. Tan grande fue la falta de respeto que me tuve que ir. Ojala no le hagan pasar lo mismo a ningún otro artista. Me llevaron ahí y me quisieron hacer hablar con MI EX en vivo. (Sigo...) — Anama Ferreira �� (@AnamaFerreira) 16 de octubre de 2018

Teniendo esto en cuenta, Luciana decidió hacerle algunas e insistentes preguntas a Anamá sobre su ex que terminaron por agotar la paciencia de su invitada, quien volcó su bronca a través de su cuenta de Twitter, donde tiene más de 172 mil seguidores. “Me hicieron una entrevista horrible. Tan grande fue la falta de respeto que me tuve que ir”, señaló la ex modelo.

Y continuó: “Ojalá no le hagan pasar lo mismo a ningún otro artista. Me llevaron ahí y me quisieron hacer hablar con mi ex en vivo. Si les gusta el puterío busquen personas que se sumen a eso. Yo estoy en el medio para sumar alegría y buena onda, no para generar mierdas. Me da pena porque pensé que el canal Net era nuevo y fresco, pero veo que replica basura”.

Recién salgo del programa @chismosesnet de @lulipop07 . Me hicieron una entrevista horrible. Tan grande fue la falta de respeto que me tuve que ir. Ojala no le hagan pasar lo mismo a ningún otro artista. Me llevaron ahí y me quisieron hacer hablar con MI EX en vivo. (Sigo...) — Anama Ferreira �� (@AnamaFerreira) 16 de octubre de 2018

El puterio haganlo con gente que este dispuesta a eso. La pase MUY MAL. MUY MAL. — Anama Ferreira �� (@AnamaFerreira) 16 de octubre de 2018

En medio de su descargo, Anamá sostuvo que la pasó “muy mal” durante la entrevista y agregó que no está dispuesta a ser parte de esta clase de “puterío”. “Miren la planilla de raiting y fíjense si les resulta lo que están haciendo. Y si les resulta, pregúntense 20 veces si moralmente es correcto buscarle problemas a gente que les dice ´no quiero hablar de mi vida privada´”, dijo.

El puterio haganlo con gente que este dispuesta a eso. La pase MUY MAL. MUY MAL. — Anama Ferreira �� (@AnamaFerreira) 16 de octubre de 2018

-"NO hablo de mi vida privada"

- pero porque?, TU EX te quiere pedir perdón, por que no lo atendés? Lo tenes bloqueado?, que paso con el? Estas enojada?



- NO HABLO DE MI VIDA PRIVADA!!!!!!! — Anama Ferreira �� (@AnamaFerreira) 16 de octubre de 2018

Y sentenció: “Sé que no están acostumbrados a respetar pero no es difícil”. Durante el programa, Anamá dejó en claro en varias oportunidades que no tenía la intención de hablar de sus problemas con su ex, aunque Luli intentó quebrar la resistencia preguntándole porque no había vuelto a hablar con él. "Si a vos te ponen a Redrado en el teléfono, ¿te gustaría?”, le respondió.

-"NO hablo de mi vida privada"

- pero porque?, TU EX te quiere pedir perdón, por que no lo atendés? Lo tenes bloqueado?, que paso con el? Estas enojada?



- NO HABLO DE MI VIDA PRIVADA!!!!!!! — Anama Ferreira �� (@AnamaFerreira) 16 de octubre de 2018

Al leer el intenso descargo de la ex modelo, Luciana abrió su cuenta de Twitter y lejos de confrontarla intentó bajarle algunos decibeles al conflicto. “Jamás te quisimos hacer sentir mal, todo lo contrario. Por mi parte te pido disculpas si realmente no la pasaste bien. Igual creo que tal vez ya venias enojada por lo que te paso en maquillaje”, concluyó la ahora conductora.