Historia secreta: el mensaje del presidente Reagan que Frank Sinatra le trajo al dictador Roberto Viola

La visita de Frank Sinatra a Argentina en 1981 es recordada por su impacto estelar pero también por la complicada situación económica en la que terminó sumiendo a uno de los promotores de la idea, Ramón "Palito" Ortega.

Sinatra en uno de sus shows en Argentina.

Pero, tras bambalinas, fue también escenario de intrigas y negociaciones, algunas de ellas nacidas de la cercana relación del cantante con el entonces presidente nortemericano Ronald Reagan. ¿Tuvo "La Voz" un encargo del primer mandatario al momento de llegar a nuestro país? En su libro Operación Sinatra, los periodistas Diego Mancusi y Sebastián Grandi indagan en esta posibilidad.

Charlas de madrugada

"Después de tocar nos juntábamos en el piso donde él vivía. Él acostumbraba hablar por teléfono con Reagan casi todos los días, a las 3 de la mañana", cuenta en el libro el músico de jazz Horacio Malvicino, contratado para abrir los shows en el Sheraton con su orquesta.

En ese sentido, Mancusi le relata a BigBang que el presidente de los Estados Unidos "era una de las pocas personas que podían llamar a Sinatra sin intermediarios durante su estadía en Buenos Aires".

"Frank lo había apoyado en su carrera a la Casa Blanca y Reagan le había pagado el favor intercediendo para que la Comisión de Juego de Nevada le devolviera la licencia para manejar casinos que le habían quitado años atrás por su cercanía con los popes del crimen organizado", agrega.

Un mensaje para Viola

Paralelamente, el presidente de facto argentino, el Teniente General Roberto Viola, había llegado al poder apenas cinco meses antes de la visita de Sinatra. Su asunción significó un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos.

Sinatra junto a Reagan y su esposa Nancy.

"Un memorándum secreto firmado por el diplomático Warren Christopher en 1980 le advertía a la Casa Blanca sobre la necesidad de ajustar el vínculo con la Argentina y sugería una serie de pasos basados en la cooperación e intercambios entre ambos países a nivel político, económico y militar", amplía Mancusi al respecto.

Así, luego del primer show que dio en Argentina -en el hotel Sheraton, ante una serie de invitados de la farándula y la alta alcurnia local- el cantante quiso dialogar en privado con Ricardo Finkel, productor del show junto a "Palito".

Palito Ortega fue uno de los encargados de producir el show.

"Le dijo: 'Hoy hablé dos veces con mi presidente y me dio un mensaje para el presidente de tu país. Pero yo le dije que me parecía más lógico que siendo mi amigo argentino se lo dieras vos, no yo. Y mi presidente dijo que le parecía bien'. Finkel llamó a Viola al día siguiente y le transmitió aquel recado diplomático que venía directamente de Reagan", explica Mancusi. El contenido del mensaje, eso sí, continúa siendo un misterio.