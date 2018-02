“Hombres histéricas”: el polémico descargo machista de Jimena Barón porque no tiene sexo

En un intento por hacer un descargo para envalentonar la conquista femenina, Jimena Barón sorprendió al realizar una catarsis en las redes sociales, en las que revalidó los estereotipos más machistas del cortejo. De “hombres histéricas” a “mujeres chabones”, el polémico análisis de la actriz.

Jimena Barón se quejó de la lentitud de sus nuevos candidatos.

“¿Cómo es esto de que los chabones se volvieron minas y nosotras de repente somos los chabones? Hay que esperar a contestar el mensaje porque si no estás desesperada”, se preguntó la morocha en una Story de Instagram.

En su análisis, Barón le tribuyó a la platea femenina la “histeria” como un atenuante negativo del proceso de cortejo. “Los chabones son histéricas, ni siquiera son histéricos”.

Separada desde hace un mes de Juan Martín Del Potro, la ahora actriz advirtió que ya superó su “duelo” y reconoció que la exaspera la lentitud de sus nuevos candidatos. “Al principio te remo y está genial; te cuento mi ascendente y te cómo era la relación con mi viejo cuando estaba vivo. Después, ¿cojemos?”.

“Post duelo viene como esa alegría de decir: ‘Volví al mercado. A ver, ¿qué hay? Boludos, re pelotudos. Estoy out, me la re banco. No estoy entiendiendo cómo llega a copular la gente”, sumó con furia.

El reclamo de Barón a los "tiroteadores" piratas

Por último, Barón disparó: “No estoy desesperada, me chupa un huevo tu ascendente, esperar a contestar el mensaje para recibir otro mensaje. Y la onda que caduca. Si pasan veinte días, tuvimos conversaciones de primario; y nadie la puso”.