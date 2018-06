Imperdible: Paul McCartney se subió al Carpool Karaoke de James Corden en Liverpool

El Carpool Karaoke, el segmento del programa que conduce el estadounidense James Corden, tuvo entre sus pasajeros al mas célebre de los músicos británicos. Con 76 años el ex Beatle Sir Paul McCartney se convirtió en pasajero para hacer un repaso de toda su historia musical.

Con el humor que lo caracteriza, Corden le pidió permiso a McCartney para poner música. Así, con "Drive My Car" de fondo, ambos se pasearon por Liverpool cantando a los cuatro vientos y recorriendo los lugares más representativos de la historia de la banda que conmovió al mundo entero.

Corden subió a McCartney a su auto.

"Penny Lane"; "Let it be"; "When I’m 64" y "Blackbird" fueron algunos de los momentos musicales que ambos artistas trajeron el presente.

El bajista visitó la casa de su adolescencia.

Una barbería, , una tienda de flores y hasta la casa donde vivió el bajista en su adolescencia, en la cual compuso "She Loves You", fueron algunas de las emotivas paradas obligadas.

El recorrido terminó con un emotivo recital.

La "gira mágica y misteriosa" finalizó en el pub Philarmonic donde sorprendió al público ocasional con un improvisado y nostálgico recital donde "A Hard Day's Night", "Obladi, Oblada" y "Hey Jude" emocionaron a todos.