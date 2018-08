Imputaron a Bam Bam por "prostitución y lavado": una ex playboy lo acusó de querer prostituirla

Jésica Hereñu había denunciado al ex Gran Hermano en 2014 de ser la cabeza de prostitución vip en Chile.

A lo largo de todas sus ediciones, Gran Hermano dejó un gran semillero de mediáticos. Algunos lograron prevalecer en el mundo del espectáculo, mientras que otros se fueron perdiendo con el correr del tiempo. Esteban Morais, más conocido como Bam Bam, fue uno de los ganadores del reality y tuvo su momento de gloria al protagonizar decenas de escándalos, en su mayoría amorosos.

Bam Bam fue acusado de ser un "proxeneta".

Esta vez, el ex hermanito se enteró que fue imputado -en la causa que le inició la ex chica Playboy Jésica Hereñu en 2014- por “promoción o facilitación de la prostitución, por prostitución de mayores y prostitución con fines de lucro”. Según contaron en Intrusos, a Morais se lo trata de proxeneta y se lo investiga, a su vez, por “lavado de activos”.

Marina Calabró presentó la imputación en vivo.

Todo comenzó hace cuatro años, cando Hereñu -en su momento chica Playboy y ex Gran Hermano, consiguió un trabajo a través de Bam Bam y, por aquel entonces, su pareja, la chilena Victoria "Loli" Cavalli, para participar de eventos en Chile.

Según había contado, el trabajo comenzó bien, con numerosos eventos y shows, pero luego Cavalli le reveló que había empresarios interesados en ella y otras chicas, y que a través de esta suerte de “nexo” con los "clientes" podían llegar a ganar entre 700 u 800 dólares extra.

La modelo había detallado hace algunos años atrás que un día la llamó “Loli”, a quien había conocido en un cumpleaños y la había cruzado en un evento de Playboy. “Me dijo de ir a hacer un grupo en Chile con chicas y que había boliches con presentaciones”, había explicado Hereñu.

El ex hermanito fue imputado junto a su ex pareja, Victoria "Loli" Cavalli

En el país vecino, a las mujeres elegidas para viajar le pagaban el avión, el alojamiento e iba a cobrar en dólares. Sin embargo, ellas se tenían que hacer cargo de todos los gastos, detalle no menor en esta historia. Y es que cuando no surgían eventos o shows, y las chicas no podían mantenerse más en Chile, llegaban este tipo de propuestas.

En este marco, en su momento Hereñu denunció que Cavalli le dijo que a raíz de que habían aparecido en la televisión chilena, muchos empresarios les ofrecieron hacer un “extra”. Al negarse, la ex chica playboy detalló que los trabajos dejaron de salir y que solo tenían las “indecentes propuestas” de los empresarios, razón por la cual tuvieron abandonar Chile.

Jésica Hereñu, ex chica playboy.

Por otra parte, a modo de prueba, Hereñu había presentado una cámara oculta que le hizo a Esteban en la que se ve como tanto ella como las otras dos modelos lo enfrentan en un departamento en Chile y le dicen: "Lo que nos molesta es el hecho de la idea de prostituirnos o 'gatear'", empieza diciendo una de las chicas en las imágenes.

El video oculto que le hicieron las modelos a "Bam Bam"

Bam Bam, en la cámara oculta resalta: "Vamos a ser sinceros. Nosotros no nos conocemos. Esto salió como un proyecto de trabajo y así como ustedes me están diciendo esto, yo hablé con varias chicas en Argentina y varias me preguntaron '¿y qué onda si queremos gatear allá?'".

En el video, el ex hermanito le dice a las modelos que las que quieran aceptar los ofrecimientos de los empresarios, lo pueden hacer, pero aclara que nadie está obligada a hacerlo. “Yo no soy tu papá, si alguien quiere hacerlo que lo haga, pero no acá", se le escucha decir.

En ese momento, las modelos lo interrumpen: "Ella nos ofreció. ¿Para qué me va a venir a hablar así? Me lo hubieses planteado vos cuando hablamos y yo estaba en Argentina y no viajaba. Es una diferencia que digan 'chicas, si quieren gatear fíjense' a 'me llamaron unos empresarios con mucha plata, hay 700 u 800 dólares, lo que ustedes quieran pedir'…..”.

Bam Bam enfrentó las cámaras tras la denuncia.

Tanto Morais como Cavalli fueron citados a declarar el 4 de septiembre. En diálogo con Intrusos, Bam Bam volvió a remarcar que Hereñu “busca prensa” con esto y sentenció: “Es algo que se tiene que hablar enfrente del Juez y listo. No es divertido y hay gente que la pasa muy mal con un tema así. Siempre pedí que muestren todo”.