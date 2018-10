“Informate, mi vida”: el tremendo cruce entre Soledad Fandiño y Laurita Fernández por Cabré

Soledad Fandiño y Laurita Fernández protagonizaron un fuerte cruce en la pista de Showmatch. Las “mujeres de Cabré” se enfrentaron como participante y jurado. Chicanas, desaires y la referencia a Nicolás que enardeció a la bailarina.

Soledad Fandiño estuvo tres años de novia y convivió con Nicolás Cabré.

Todo comenzó cuando la ex de René de Calle 13 citó un comentario mala leche de Laurita. En el mismo, la actual del actor aseguraba no saber a qué se dedicaba la rubia. “Se dicen muchas cosas por atrás, que no están buenas. Me dijeron que Laurita había dicho que no sabía a qué me dedicaba. Me pareció un poco fuerte. A mí no me gusta el quilombo, no vengo acá a atacar a la gente. No me gustaría meterme con ella porque, justamente, la atacan un montón. Pero que no se meta conmigo”, se quejó.

Rápida de reflejos, Laurita se apuró para explicar su frase: “Sole, estoy acá atrás. Parecemos locos hablándonos de espaldas. Me preguntaron si otras cosas tuyas me gustaban, después de que te quejaste de mi devolución. Dije que no te conocía, porque de verdad no tuve el gusto de verte. Cuando empecé a laburar vos estabas viviendo en el exterior. Pero no me parece una crítica, ni nada malo”.

Laurita Fernández blanqueó hace pocos meses que está de novia con Cabré.

Lejos de comprar las disculpas, Fandiño volvió con todo: “Por eso, en todo caso la que no debería conocer lo que hacés soy yo. La que estuve viviendo afuera fui yo, sin embargo vine, google, me informé”.

El tremendo cruce de Soledad Fandiño y Laurita Fernández por Nicolás Cabré